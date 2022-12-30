猥褻足療技師、毆打店員　湖南男子叫囂「叔叔是市長」被刑拘

湖南株洲數名男子在足療店內猥褻技師、毆打店員，當中更有人叫囂「叔叔是市長」，引發輿情不滿。當地警方周五（30日）通報指，涉事人員已被依法刑事拘留，且「叔叔是市長」等為不實消息。



事發於株洲市天元區金華路影沐足道白金漢宮店，足療店管理人員稱，12月16日，6名男子到店消費，期間一名男子對一名女技師動手動腳，女技師反抗後更是遭到毆打，包廂內亦被打砸得一片狼藉。

其後，幾名男子情緒激動地來到前台，當中一人自稱「叔叔是市長」、另一人亦稱「表哥是派出所的警官」，上述管理人員回覆了一句「哦，知道了」後卻也遭到幾人圍毆。管理人員透露，警察到場後幾人依舊非常囂張，「打我的時候就是當著警察面打的」。

由於腰痛難耐，管理人員到醫院檢查，並被診斷為腰部軟組織挫傷、頭部外傷和皮膚軟組織挫傷。

警方表示，4名疑犯已被依法刑事拘留。（株洲警方）

事件近日引起網民熱議：

「能把市長叔叔介紹給大家認識一下嗎？」



「這麼囂張跋扈！不懂人狂必有禍嗎。」



「距離打人半個月了，事情起因經過一目了然，結果還在調查，這很難調查嗎。」



「又是一個我爸是李剛！」



「幹掉這種人和它的保護傘。」



及至12月30日，株洲市公安局天元分局發布警情通報指，案發當日，董某（男，35歲，無業人員）、劉某（男，38歲，餐飲從業人員）、董某凱（男，28歲，無業人員）、林某駿（男，32歲，無業人員）酒後在影沐足浴店一包廂內洗腳時，董某猥褻技師並進而與劉某等三人毆打技師及工作人員，造成兩人受傷，包廂設施損壞。

目前，疑犯董某、劉某、董某凱、林某駿等四人因涉嫌尋釁滋事罪已被警方依法刑事拘留。經核查，案發時劉某稱其叔叔為市長、董某稱其表哥為當地公安民警均為不實信息。案件正在進一步偵辦中。