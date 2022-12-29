生病還要賠錢？西安隔離酒店稱客人陽了要收「物品賠償費」惹議

近日，有網友爆料，西安某入境隔離酒店的入住聲明中提到，如果入住客人確診新冠陽性，則所接觸過的酒店物品需要按酒店採購價格的80%進行賠付。此事在網絡平台引發眾多網友討論，有人認為合理，有人覺得奇葩。



對此，酒店方面昨日（28日）回應稱，之前確實有這樣的規定，賠付的一般都是客人貼身的物品，大約幾百塊錢（人民幣，下同）。目前，因為酒店沒有接到需要處理相關物品的通知，所以如果出現上述情況，暫時不需要賠付。



從該網友爆料的圖片來看，該隔離酒店在入住聲明第17條中提到：「如遇住店客人確診，房間內所有確診者接觸過的物品均按照確診高危醫廢物品處理，所有高危醫廢物品均需按照酒店採購價格的80%賠付，此外為全面阻斷新冠病毒，該房間還需要封鎖消殺等待多次物表核酸及環境檢測後處置，感謝您的理解與配合。」

左圖為新冠抗原檢測結果陽性圖片，右圖為上海某酒店房間示意圖。（視覺中國）

對此，網友看法各不相同。有網友覺得，即使確診新冠，也不必要將房間內所有物品都當做高危醫療廢物銷毀處理，經過徹底消殺清洗即可，酒店這麼收費並不合理，而且奇葩。

有的網友則認為，酒店的做法不僅是為了確保酒店內部環境的安全，也是對後續入住客人健康負責，適當收取「物品賠償費」是合理的，支持酒店的做法。