蘇州美女染疫後竟「離奇變性」長出濃密鬍鬚　網民：長挺俊的

新冠病毒變異極快，許多內地民眾染疫後症狀大不相同，但還沒出現過能改變外貌的病毒株。



江蘇一名年輕女性近日發文求助網友，她說自己染疫、發燒後竟長出濃密「鬍子」，一直到症狀結束了，鬍子都沒變少的跡象，眾網友都覺得不可思議：「新冠真牛，直接幫妳變性了。」

美女染疫後竟長出濃密鬍鬚（點擊放大瀏覽）：

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綜合內媒報道，江蘇蘇州這名女子表示自己的唇毛本來就偏多一些，怎料染疫後唇毛直接變濃密且明顯的「鬍子」，像是發燒把鬍子給燒出來似的。

可是病情好轉了，「鬍子」依然在原位置上根根分明。「鬍子燒出來還沒有下去，黑眼圈也下不去，這沒法出門了。」現在得先「刮鬍子」才敢出門。

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此文一出引起網友熱議，雖有人開玩笑說「這兄弟，長挺俊的」、「建議把頭髮剃短，出門可以迷死一群妹子」同時也有不少人表示自己也有相同症狀。

也有網友試著分析這種「確診長鬍子」的怪象，「應該是激素水準失調了，雄激素增多，可以去看醫生調理」、「激素問題，新冠進入體內會破壞全身免疫系統導致激素失衡」。但是有部分網友認為這名女子純粹是搏眼球，「一場疾病把一群妖魔鬼怪都炸出來了。」

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