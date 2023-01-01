七旬翁感染新冠血氧飽和度跌至80%　全因兒子餵服「神藥」所致？

不少新冠感染者都會發高燒，布洛芬、對乙酰氨基酚等多款退燒藥都供不應求。為了舒緩不適症狀，有內地市民就選擇服用有清熱解毒功效的中藥製劑，卻因沒有辨證論治，甚至服用方式錯誤，反而適得其反，令病情加重。



《寧波晚報》報道，年逾七旬的張大伯有不少基礎疾病，包括慢阻肺、腦梗後偏癱等，生活無法自理。感染新冠後，家人將他送到寧波市第二醫院急診科，當時他胸悶氣促明顯，意識不清。

醫生檢查後，發現張大伯的血氧飽和度僅有80%，遠遠低於95%的正常水平，病情相當危重。惟隨後的電腦斷層掃描（CT）檢查，醫生發現張大伯呼吸道有一個圓形陰影，遂懷疑是誤吸、氣道梗阻導致血氧飽和度下降。

安宮牛黃丸一直卡在張大伯的呼吸道。（寧波晚報）

該院呼吸內科主任醫師應駿向家屬詳細詢問患者病史時，張大伯的兒子才記起，為了退燒，他讓父親吞下整顆安宮牛黃丸，當時也沒有出現明顯不適，未料藥丸一直卡在呼吸道中。

明確病因後，應駿為張大伯安排氣管鏡檢查，花費逾半個小時終將藥丸取出，張大伯的血氧飽和度隨即回升。應駿介紹，張大伯本身有偏癱，吞嚥功能差，當他吞下整顆安宮牛黃丸時卻誤吸入呼吸道，「藥丸取出來的時候直徑有1厘米，還非常完整，只有邊緣一點碎裂！」。

該院中醫科負責人朱俊嶺介紹，安宮牛黃丸是由牛黃、水牛角濃縮粉、麝香、黃連等十多味藥材製成，有清熱解毒、鎮驚開竅的作用，主要用於高熱驚厥、神昏譫語等急症時醒腦醒神。

安宮牛黃丸有清熱解毒、鎮驚開竅的作用，主要用於高熱驚厥、神昏譫語等急症時醒腦醒神。（微博＠兩隻耳朵豎起來丷）

朱俊嶺稱，安宮牛黃丸適合痰熱體質服用，部分新冠患者發燒時表現為寒症，若此時服用由多味寒涼藥物製成的安宮牛黃丸反而會加重病情。

由於安宮牛黃丸主用於中風昏迷及腦炎等危重症患者，所以服用時不可整顆吞下。正確的服用方式應該是將藥丸打碎，讓患者舌底含服，或用水徹底將藥丸化開餵服。