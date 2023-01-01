張文宏自曝中招：大城市春節八成人染疫　上海「陽過」已逾千萬

上海市新冠疫情防控救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日表示，內地這一波疫情感染率已經非常高，許多大城市已超過50%，農曆春節將達到80%。他呼籲民眾減少聚集，對疫情蔓延可以起到很大的抑制作用。

張文宏又表示上海從12月22日開始到達感染峰值狀態，按照估算，目前感染人數是千萬級別的。他更表示自己已感染過Omicron，症狀很輕。



張文宏上月29日在一個專家視像講座上對農曆春節將湧現的返鄉潮表達憂心。他表示，內地這一波新冠疫情感染率已經非常高，「很多大城市感染率已超過50%，到春節的時候都已經到60%、70%、80%了」。許多農村與小城市還沒出現大面積的感染，因為春節人員聚集活動，肯定會增加感染病毒的風險。

張文宏呼籲在春節返鄉的民眾能夠減少聚集，特別是老家有年終聚餐習慣的，應該要大幅減少；「如果能減少100人以上的聚集，對於疫情迅速蔓延可以起到很大的抑制作用。」

張文宏。（視覺中國）

此外，張文宏接受官媒新華社和《人民日報》採訪時表示，上海從12月22日開始到達感染峰值狀態，按照估算目前感染人數是千萬級別的。假設上海1000萬感染者中0.5%需要住院，就意味著近期數週內有5萬人需要住院，各大醫院無一例外要收治上幾千人，其中特別危重的還需要做呼吸支持。

張文宏稱，雖然重症在感染人群中比例低，但基數大了，絕對人數還是多的，這就是這波Omicron感染的特徵。他強調：「我們面臨著所有國家在疫情開放之初都經歷過的嚴峻挑戰」。

自爆感染過Omicron「症狀很輕」

張文宏又透露，自己已感染過Omicron，症狀很輕。他染疫第一天時居家休息，開了六七個網絡會議；第二天就到陽性病區查房。他表示，當時周邊沒有人覺得他感染過，因為他每天都在病房裏工作。他指自己打過第四針，他的經歷也讓他更支持疫苗接種。