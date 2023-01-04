有片｜北京飛上海班機有男子喊「會爆炸」並打空姐　累航班取消

1月3日晚上，網傳海南航空一個航班準備由北京飛往上海時發生意外，機上一名男乘客在飛機滑行準備起飛時突然衝至機艙前部攻擊乘務人員並大喊：「飛機會爆炸，全部人都會死」。

內媒《紫牛新聞》報道指，機上多名乘客證實有一名自稱25歲的男子大喊飛機會出事，並攻擊空姐致其尖叫。



報道指，涉事航班為海南航空HU7603航班。有乘客描述稱，「空姐當時在用喇叭讓大家不要慌，然後就突然尖叫，前排的人說他好像要開艙門，還打了空姐。後來男的被機上空警控制，被警方押下機」。

另一名乘客描述稱，男子被機上人員控制後依然在喊叫「死神來了」、「飛機會爆炸」等話語，過程中男子提到自己才25歲，還不想死等。

該乘客形容，「整個過程持續了40分鐘左右」，男子的行為令機上乘客非常恐慌，不少乘客詢問能否下機。

海南航空稱，HU7603航班當晚確實有乘客發生過激行為，航班後因公共安全問題取消。有海南航空工作人員稱，因為該事件造成航班延誤，上海虹橋機場方面會關閉機場，所以公司最後決定取消航班，受到影響的乘客都得到賠償。

工作人員又表示：「據排查機上沒有發現危險物品，目前我們正在積極配合警方進行調查。」