河南女UNIQLO試衣遭兩男童偷窺　反被家長罵「從事特殊職業動物」

昨日（4日）凌晨，內地一位女性網民發文稱，自己在UNIQLO試衣間換衣時，遭兩男童掀簾偷窺，反被男童家長罵「從事特殊職業的動物」，事件在網絡引發熱議。



據《瀟湘晨報》報道，該女子周二（3日）晚上在河南信陽一家UNIQLO購物試衣，正將棉襖衛衣脫去換衣，發現有兩名男童一直掀開試衣間簾子往裡鑽。她試圖阻止兩名男童，但遭無視，「我又大喊誰的孩子也不管一下，裡面有人試衣服啊，這個時候外面就有人說我沒素質。」並被家長指責為什麼與2歲孩子計較。但據她描述，其中一名男童身高已過家長腰部，且力氣很大不止2歲。

現場影片顯示，過程中男童家長持續對該女子進行辱罵，並在其拍攝影片時，突然衝向她搶走手機，「搶走手機後，她們罵得特別難聽，甚至罵我是做特殊職業的。」由於對方先行離開，她沒有報警處理，最終都沒有得到一句道歉。

事件發生後，一位UNIQLO店員向該女子道歉，另一位則擔心她被打，讓其躲入試衣間。「店員擔心對方傷害我，對方人比較多，還有男性家長。我也怕他們真的打我。」UNIQLO工作人員之後回覆媒體，兩個男童大約5歲，事發後員工及時制止，將女子的手機要回，女子未走光。

該女子稱，因為店內很忙，能理解店員無暇看顧；她亦不想以惡意揣測孩子，或許只是幼童打鬧沒有意識到要尊重別人，但家長態度惡劣令其無法接受。

內地缺乏管教的「熊孩子」近幾年來一直在網絡被網民炮轟。此事件更是引發網民對當事家長的譴責，並認為試衣間事故頻發的UNIQLO亦應加強管理：

「作為一個人口大國，素質教育任重道遠」



「小孩是色狼，家長是搶劫犯，不是一家人不進一家門啊」



「這種家長難怪教出這樣的小孩」



「 商家是不是有責任提供安全的更衣環境？今天是一個小男孩掀開簾子，那明天萬一是個成年男子呢？」



「有證據就得給這熊孩子熊家長一點教訓。處罰很有必要，讓這家人明白什麼是底線。」



「有這種熊家長教出來的娃，遲早給監獄送溫暖。」

