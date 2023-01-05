內地小說歌頌「毒梟愛情」受追捧？　共青團：扭曲青少年價值觀

今日（5日），內地一部名為《風情不搖晃》的愛情小說被推上封口浪尖，四川省戒毒管理局官方微博點名批評「文學創作要有底線，莫讓英雄流血再寒心」。

共青團中央亦發文批評該小說，「愛上毒梟、歌頌毒梟愛情，一些網絡文學為追求獵奇，拋開法律與道德底線美化毒販形象，嚴重扭曲青少年價值觀。」



綜合內媒報道，該小說於2019年2月由百花洲文藝出版社出版，內容講述女主角為緝毒警察男友報仇自願入敵當臥底，最後與毒梟戀愛並將其送入監獄的故事。在內地某電子書閱讀平台上，該小說有約300的閱讀量。

該小說評論區兩極分化，有留言稱「男主是毒販誒朋友們，這都能忍？毒販永遠不值得同情。」還評價「這是對多少緝毒警察的不尊重。」但卻有不少留言反駁，「“毒梟怎麼了？毒梟也是人！這個世界上最乾淨的愛就是毒梟的愛」、「他們（緝毒警察）該死。」

小說價值觀引發討論，除共青團中央外，人民網亦評價，「創作是作者的權力和自由，但不能扔掉底線，傷害公序良俗。三觀要正，不能搖晃。」目前該小說已全網下架，出版社工作人員稱，「網上已經沒有賣了，書是合作公司出版的，具體情況要問總編室。」但總編室一直無人回應。

小說作者「初禾初」此前表示，寫這部小說的出發點正是對正義的追尋，對緝毒警察的刻畫，每個字都在表達對他們的尊重和敬佩。不止一次描繪毒梟的殘暴狠戾，作者本人對毒梟的死沒有任何同情，更談不上「洗白」。」

四川戒毒管理局表示，中國是世界上列管毒品最多、管制最嚴的國家。2017年以來，中國有30餘名緝毒警察犧牲，60餘名負傷。呼籲抵制「毒」小說，以致敬英勇的禁毒英雄。「你之所以看不見黑暗，是因為無數勇敢的人把黑暗擋在你看不見的地方。」

網民睇法▼

「不應該叫風情不搖晃，叫腦漿沒搖勻」

「寫小黃文的坐牢十年，這一次寫小毒文的出版社、編輯、作者如果沒有人受到處理和懲罰的話，有點說不過去！」

「這種小學生都沒救了，一天天上網都看些什麼亂七八糟的東西」

「沒看過原著，我覺得洛麗塔(Lolita)這種戀童癖都可以成為經典文學作品，那愛上毒販也可以寫。但是既然寫了，就應該接受大眾的批判。」

「作者見過真正的毒販嗎？聽過犧牲的緝毒警察家人講述她們撕心的痛苦嗎？」

