內地24歲「原神最美網紅」染疫病逝　最後發文「咳到肺出來了」

內地Cosplay網紅依川川因病於2022年12月28日離世，得年24歲，訃告於1月9晚間公開。她微博12月18日曾發文「咳的肺的出來了（意指「咳到肺出來了」）」並加上哭泣表情符號，透露自己染疫好幾天，但是已經退燒，沒想到發文10天後病逝。



內地網紅依川川於網絡甚具人氣，更曾被稱為「原神最美網紅」：（按圖了解）

+ 15

依川川憑甜美長相加上Cosplay造型，活躍各大社群平台。根據訃告內容，她告別式已經在北京舉行，日後安葬在廣州，有關死訊延遲將近兩周公開，帳號代管者「空瞳羽夢」在訃告中說明：「由於很多事情需要處理，延遲了消息的公布，在網絡上造成了諸多不良影響，我謹代表個人和我們的家人致以誠摯的道歉。」

有關依川川最後發文「咳的肺的出來了」，當時網友問「川也陽（新冠陽性）了嗎？」她回答「陽了好幾天了，退燒了，就喉嚨痛咳嗽」，網友關心「有止咳藥嗎？」她以哭泣表情回「藥店都關了」，眾多粉絲留言「快去醫院啊」、「多喝泡騰片」、「盡快出來報個平安啊」。然而她再也沒有發文，直到訃告曝光，網友哭著留言「她走了」、「於事無補了」。

相關文章：上海封城「一根黃瓜吃兩天」 網紅瘦一大圈變女神：體驗饑荒瘦法

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】