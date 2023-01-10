遼寧女6年結婚3次離婚2次　老公皆同一人自嘲浪費紙　網民批兒戲

遼寧阜新一名陳姓女子上周六（7日）在網上曬出6本結婚證、4本離婚證，並稱自己6年內與同一人結婚3次離婚2次，引發熱議。其張姓丈夫提及，二人最後一次結婚後有了孩子，以後不會再離婚了；網民對他們的行為則多持否定意見，認為婚姻不能兒戲，應嚴肅對待。



據陳女介紹，她與張男2016年11月26日首次領證，2017年5月25日第一次離婚。2018年1月22日，他們第一次復婚，可同年5月21日又再度離婚，時間相差還不到半年。而這次離婚後，二人一直到2021年4月23日才再次復婚。她相當坦然地表示，兩人過得不舒服就離，開心了就復婚，但也自嘲這是浪費紙張，希望網友不要學習。

周日（8日），當事人之一的張男回應稱，兩人相識3年後結婚，6年內離婚2次，結婚3次。而在和陳女結婚前，他另有一段婚姻生活，育有一18歲女兒，孩子現與前妻生活。

至於頻繁離婚的原因，據他介紹，他與陳女第一次離婚是因做飯時吵架；第二次是因經濟問題，不過當時還沒離婚冷靜期的規定，二人匆忙離婚後又復婚。最後一次結婚是在2021年，之後，兩人有了孩子，目前已4個月大，加上兩人一直有感情，以後不會再離婚了。

不過事件仍引起網民爭議，許多人甚至認為他們是拿公共資源開玩笑。亦有人注意到，在結婚證上，張男每次都笑得燦爛，相反在離婚證上都是一臉茫然、眼神暗淡，「妳仔細看，妳老公很愛妳的」。

網民點睇：

一對奇葩

浪費行政資源，視婚姻為兒戲

不以為恥，反以為榮

申報個吉尼斯（健力士）世界紀錄吧

我想知道民政局的工作人員咋想的！

離婚冷靜期完全可以取消，真有感情的完全可以再復婚

有人覺得是把婚姻當兒戲，但我很羨慕他們這種敢愛敢恨，很多人都會考慮孩子家人，做不到這樣的

表面上看這夫妻倆，簡直將婚姻當兒戲。背後的原因不得而知，也許便於買房



根據2021年1月1日施行的《民法典》第1077條規定，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。前款規定期限屆滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。不過，「離婚冷靜期」僅適用於協議離婚的情形，若只有一方想離，另一方卻不想離，便只能到法院訴訟離婚。