網紅李子柒消失500日後與原公司和解復出　業界：歸來江湖已變天

曾被認為是大陸第一網紅的李子柒，自從2021年7月身陷與經濟公司杭州微念的合約糾紛後，已停更500多日。

昨日（27日），杭州微念官方發文稱，與李子柒在四川綿陽市中級人民法院的調解下，已達成和解。一年多的糾紛，一場頂級網紅與資本的對壘，終於畫上句號。



據《中國新聞周刊》報道，微念創始人劉同明將退出李子柒公司，持股比例也將由51%減至1%；李子柒本人持股比例由49%增至99%。這意味著李子柒本人，將擁有「李子柒」這一商標資源的絕對話語權。

2021年7月14日起，李子柒在更新完「井鹽」影片後，即陷入了漫長的停更，包括其YouTube帳號。此後，在輿論的漩渦中，一出頂級網紅與資本的爭斗上演，從「股權糾紛」到「訴諸法律」，李子柒和微念數度交戰，還曾稱「太可怕了！資本真是好手段！」

此後，李子柒兩次以「給付之訴（即要求對賠償損失，返還財產）」起訴微念及劉同明；而微念也以「股東知情權糾紛」為由兩次起訴子柒文化公司。如今雙方和解，利益分配結束，微念亦稱「和解意味著繼續合作。」

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歸來江湖已變天 相生相依的MCN與網紅

等待500多日的粉絲已在網絡將「李子柒要回來了嗎」推上熱搜，翹首以待李子柒的回歸。但競爭激烈的內地網紅圈，在李子柒離開的500多天裡，已冒出無數與之相似的網紅，「競爭者顯然比以前更多了」。有微念內部人士稱，「李子柒」這個品牌之所以能夠成為「頂流」，與背後機構（MCN）脫不了關係。當品牌歸屬個人後，機構可能減少投入，未來商業變現局面也許將發生變化。

有資深業者稱，雖然新人難以成為下一個「李子柒」，但微念已扶持了一批新品牌、新網紅。雖然李子柒看上去贏了，但停更多時掉粉嚴重，「再次歸來，短視頻江湖已然變天。」李子柒以個人公司進入戰場，挑戰重重。

對於內地網紅來說，背後的MCN在發展初期至關重要，他們的資源推助能在火熱的互聯網賽道內打造出超級頂流。機構與網紅的關係可以說「相生相依」。



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內地互聯網資深業者也表示，未來MCN與網紅的關係會變得更為敏感，機構對個人平台的投資意願會降低。「合則生，分則死。李子柒是頂流，但如今頂流也有生命周期，網紅與機構及時調整站位很重要。」