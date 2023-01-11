粉絲接機男明星引衝突　炮轟警察暴力執法　官媒：誰給的底氣？

參加韓國選秀節目大火後，回中國飛升「頂流」的偶像明星余景天可謂星途忐忑。

2021年，他曾因被傳父母涉毒，退出內地選秀《青春有你3》的錄製，最終無緣冠軍；而節目亦似遭其連累停播，他本人也被「封殺」遠赴海外求學。

1月4日，余景天再次現身上海虹橋機場，仍然受到大批粉絲接機歡迎，令機場水泄不通。機場警察為維護秩序，將其推到電梯口，遭到粉絲炮轟。事件在網絡引起爭論，《人民網》批評粉絲「狂悖無禮，誰給的底氣？」對此，余景天今日（11日）凌晨公開道歉。



據現場影片顯示，余景天被粉絲圍在中間寸步難行，維持秩序的警察在一旁大聲詢問：「現在誰來接你？我們從這邊下去，下去你快點讓開。」警察一邊大吼要求余景天快速離開，一邊抓住背部，多次推搡將其拉到電梯口。

在場粉絲大叫「不要推他！不要打人！」認為警察動手不對，且有粉絲指責警察以對待犯人的方式推搡余景天。藝人助理則在電梯旁拜託現場粉絲，「讓我們順利下去好不好，謝謝大家，辛苦了！」

粉絲接機場面本就混亂，警察對藝人的推搡又引起粉絲不滿，必然造成衝突。社交平台上網民指責粉絲「擾亂公共秩序」，諷刺藝人「多大牌？明星很高貴嗎？」而粉絲則「護主」稱「為什麼要推人？使那麼大勁萬一推到出現踩踏怎麼辦？」

人民網發文評「粉絲真是護『主』心切，太不明是非了！警察維持秩序是履職盡責，無論余景天還是粉絲都應全力配合，對警察的勞動不僅不尊重，還叫嚷「別推他」，何其荒唐？」文章還批評余景天在現場一言不發，不呼籲粉絲離開、尊重警察，「這種沉默，是毫無責任感的體現。」造成粉絲與警察的對立。

今日凌晨余景天在微博道歉，表示愧疚和自責，向旅客和警察道歉。已與執法人員溝通，將調整出行方式，確保此類事情不再發生，虛心接受大家的監督。

近年隨著韓國粉絲文化進入內地，粉絲接機明星已非稀事。但造成機場擁堵、衝撞旅客、航班延誤、機場設施被毀的惡劣情況也層出不窮。

對此，內地民航管理局在2018年發布「加強粉絲接送機、跟機現象管理的通知」，加強接機、跟機情況的管理。2021年民航局又再次強調，將嚴厲打擊粉絲追星過程中出現的違法違規行文，嚴重者將限制其乘坐民用航空器。此次事件，亦再讓明星和粉絲引以為戒，防止鬧劇再度上演。