《原神》賺55億美元？母企米哈遊傳豪發108個月花紅　公司咁回應

網傳內地遊戲廠、《原神》母企「米哈遊」在年會清單中員工抽獎提供的「至尊歐皇獎」有高達1600 個月的薪資，「禦宅蘋安獎」則是上海徐匯區別墅房產證一張。更有網民爆料稱，一般員工發的年終獎金高達108個月。1月12日，米哈遊相關負責人回應稱，消息不實。



網傳消息稱，上海米哈遊2022年年終獎將發108個月薪米哈遊有員工4500人。底薪若按8000元（人民幣，下同）計算，4500個員工共計38.88億元。

網絡更流傳在米哈遊的年會清單中，抽中「至尊歐皇獎」是 1600 個月的薪資，禦宅蘋安獎則是上海徐匯區別墅房產證一張。

不過米哈遊12日否認年終108個月的傳聞，但並未透露公司發給員工的花紅金額。而網傳的年會圖片則有網民指出，2021年就傳過一次，「只能顯示大家都覺得米哈遊很有錢」。

據了解米哈遊成立於2011年，推出《崩壞學園2》、《未定事件簿》、《原神》等熱門遊戲，更以這些原創IP打造動畫、音樂及周邊等產品。此前有網傳消息稱，2022年，米哈遊光是《原神》就收到玩家充值55億美元。但該一消息未獲得官方確認。

《新浪科技》引用Sensor Tower商店情報資料顯示，2022年12月，米哈遊《原神》移動端以近1.9億美元的收入位列全球遊戲收入榜單第2名，僅次於《王者榮耀》。47%的收入來自中國iOS市場，日本市場的收入佔20.9%。