《原神》推出兩年累計營收達292億全球排第三　最大市場是這國家

近日，第三方統計平台Sensor Tower曝光知名遊戲《原神》2年的累積總收入高達人民幣264億元（約292億港元），目前排全球手遊收入榜第 三，前兩名均來自騰訊：第一名王者榮耀（2年人民幣392億元）和第二名和平精英（2年人民幣349億元）。



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據Sensor Tower曝光證實，《原神》是全球目前最強吸金手遊，沒有之一。在過去兩年中利用「抽卡/開箱/扭蛋」機制盈利人民幣121億。

App Store是《原神》全球玩家消費的主要渠道，約佔全球收入的68%。Google Play則佔32%。但在中國以外的地區，收入分配更加均衡，Google Play佔國際玩家消費的48%，而 App Store佔52%。

原神真的是擊中了宅男的二次元情節，將玩家拿捏死死的，要麼零充，要麼重氪。而且原神周邊也售賣異常火爆，粉絲向的錢真好賺。

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