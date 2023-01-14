回鄉過年拒絕相親竟惹禍　河南母女被雙雙打到入院　母斷六根肋骨

相親本應是件你情我願的事，然而河南近日卻發生驚人一幕，回駐馬店市確山縣雙河鎮過年的女子王麗（化名）因拒絕提親，竟與母親一同被人毆傷，雙雙入院，其母更被打斷六根肋骨。



據王麗介紹，1月6日，同村友人董某甜給她介紹了一相親對象，但暫時沒有這方面想法的她明確拒絕。翌日，她坐車前往廣東東莞找工作，詎料董某甜的父親董某義當晚酒後到她家鬧事，原因是相親對象是其親戚，所以覺得她們一家沒有給他面子。事後，王麗的父親因發燒住院，她便於10日返回雙河鎮。

11日中午，王麗和母親前往董某義家中詢問情況，董某甜和其家人承認董某義喝酒去鬧事，還下跪認錯。原以為事件告一段落，然而萬萬沒想到的是，更大的禍在後頭。當天下午，董某義就帶著兒子董某及董某甜再來到王麗家門口鬧事，期間董某揚言要打死王麗，董某義也一直狂罵髒話。

12日早上，董某義又一次鬧事，這次雙方發生肢體衝突，董某義隨後叫來兒子和其他親屬「撐場」。令人震驚的是，這次董某竟手持鋼管，氣勢洶洶衝過來暴打王麗母親，董某義和其親屬也出手狠抓王麗的臉和脖子。最後，母女雙雙入院，「現在我母親只能躺在醫院裡，沒有辦法起身」。

目前，王麗已經報警，但警方尚未作出拘捕。13日下午，民警證實，打人方尚未被抓獲，是因為王女及其母親正接受傷情鑑定，「我們也在催促這件事。等到傷情鑑定報告出來後，就能實施抓捕」。

確山縣婦聯工作人員亦表示，已安排雙河鎮婦聯工作人員前往醫院探望並了解，將持續關注事件。