內地近半青年接受相親　相信能遇真愛　拍拖不成都可做朋友

內地官媒《中國青年報》近日就相親話題面向青年發起問卷調查，結果顯示，約45%受訪者可以接受相親，35%不確定是否會選擇相親，僅20%不接受相親。而相信相親可以遇到真愛者高達49%。約4成受訪青年認為相親倘拍拖不成亦可以做個朋友。



至於願意接受哪種相親場景，高達67%受訪者選擇「家人、朋友、同事介紹」，49%受訪者選擇學校或公司組織的聯誼，46%選擇參加朋友、同事舉行的社交活動，僅12%選擇「微博、抖音等社交App」，8%選擇「婚戀網站、交友App」，7%選擇匿名聊天工具。

不少受訪青年相信相親能遇到真愛。（《社內相親》劇照）

接受相親的原因方面，45%受訪者平時學習或工作忙、沒甚麼時間去認識異性，41%到一定年齡還沒有找到伴侶，40%交際圈窄、沒有機會認識異性，40%懷揣「能找到男女朋友最好、成不了就當認識新朋友」心態，38%則是父母安排、自己也不排斥。

在華南師範大學心理學院副教授遲毓凱看來，有較多年輕人可以接受相親，整體來說是一種好的現象。「年輕人不認為相親老套、只接受自由戀愛，也不堅持只有經父母考察的戀愛對象才靠得住，認同找到彼此相愛的人不需要固定模式，說明年輕人性格心態的開放成熟，社會氛圍上對各種形式的婚戀交友都持接受態度。」

至於不願相親的受訪者，56%認為更願意順其自然遇到合適的人，50%認為相親顯得很功利，38%認為相親場景太尷尬，34%認為相親很難看清對方真實的一面，32%稱不想被用長相、人工等標籤化的指標衡量感情。