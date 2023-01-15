有片｜廣西某酒吧男廁裝雙面鏡　女士整理衣服妝容被一覽無遺惹議

網傳廣西桂林市一間酒吧的洗手間安裝雙面鏡，男士如廁時可清楚見到洗手台，不少女士整理衣服、妝容時都被看得清清楚楚。

事件引起網民熱議，不少人直言「設計噁心」，甚至懷疑是酒吧為了提高客流量而為男顧客提供的「隱形福利」。



網傳影片顯示，男洗手間的「尿兜」前有一面玻璃，透過玻璃能看到另一側洗手台邊的多名女士正對着鏡子整理衣物。

《紅星新聞》報道，桂林市市場監督管理局的工作人員稱，此前未收到相關舉報線索，若網傳的情況屬實，當局將會處理。

據介紹，普通鏡的鍍層基本不透光，光線穿射玻璃後會被鍍層反射，從而看到鏡像。雙面鏡的鍍層更薄、是半透明，其鍍層也可反射光線，但有三分之一的光會穿透鍍層。當雙面鏡兩側明暗程度不同時，身在暗處的人就能看到光亮處的景象。

事實上，內地不時傳出有洗手間採用「雙面鏡」裝修。2016年，北京海淀區有房東因在浴室安裝雙面鏡被女租客舉報。2018年，北京有酒吧被舉報在男廁小便處安裝雙面鏡。 2021年，廣州市一酒吧被曝VIP包廂洗手池安裝雙面鏡。

《城市公共廁所設計標準》規定，公共廁所的平面設計應將大便間、小便間和盥洗室分室設置，各室應具有獨立功能；小便間不得露天設置；尿兜站位應有隔斷板，但並未說明能否在尿兜牆面設置玻璃。

有律師指出，廁所外的洗手台在空間上通常是有隱蔽性，《民典法》第1032條第2款規定，隱私是自然人的私人生活安寧和不願為他人知曉的私密空間、私密活動、私密信息。酒吧的廁所外側安裝雙面鏡，會讓人接收到半封閉環境的錯誤信息，使人無意識地暴露隱私，在一定程度上侵犯了隱私權。

網傳消息稱，涉事酒吧的洗手台是男女共用。（微博＠急診石頭哥）

律師表示，商家在廁所中安裝雙面鏡的行為已經為偷窺提供場所及便利，侵害了如廁者的隱私。前述的洗手間設計和布局不合理，且做法違背公序良俗，建議商家應當整改，對於違反城市管理辦法的行為，衛生行政管理部門可作出行政處罰。

律師建議，顧客可採取相關手段維權，首先可向商家提出整改要求，由於洗手間的設計和布局不規範，顧客可以向市場監管部門反映情況；若隱私權受到侵犯，還可以向消費者協會舉報投訴，或保留證據向法院起訴。

網民睇法：

這麼明目張膽嗎？請嚴查嚴懲！

什麼鬼？很難不懷疑是故意的

查清楚誰負責安裝的，絕對是故意的

作死啊，來啊曝光它永久關張！

這個角度不是變態是啥

這種操作是在縱容犯罪吧

如廁時照鏡子，還是一整牆的，就有點奇怪。查吧

很難不讓人懷疑是這個店家為了招攬好色男寶而想的鬼主意

所以男人們已經看了多久了也沒有一個人說，現在有人拍出來才被發現？這社會文化太可怕了。

所有男人都看到了，無語沒有一個報警的

