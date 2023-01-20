杭州男中百萬大獎後被盜彩票　小偷落網時已兌獎

中彩票原本是件值得開心的大事，大部份人甚至一生人都未必能中一次。然而浙江杭州一名崔姓男子卻相當倒霉，日前，他花30元人民幣購買彩票後中了百萬大獎，詎料還沒來得及兌獎，裝有彩票的錢包便被偷去，且小偷王某還在兌了獎後準備逃回老家。幸好，王某目前已被西湖警方依法採取刑事強制措施，被其兌的彩票獎金也被追回，崔男由此「來回地獄又折返人間」。



1月9日上午，崔男向西湖公安分局翠苑派出所報案，稱自己放在車內的錢包被盜，內有數千元現金及一張價值百萬元的中獎彩票。之後，警方調閱監控片段，發現王某逐台拉動車門「撿漏」，剛好崔男的車門未鎖，遂輕鬆得手，然後逃離杭州，乘車前往安徽六安。為盡快追回財物，民警當日傍晚趕往六安實施抓捕，成功將疑犯抓獲。

王某交代，其當日趁深夜街上無人，以採取「拉車門」方式隨機盜竊車內財物，發現崔男的車門未鎖後迅速進入車內盜竊。而當被問及彩票時，王某只承認盜取了現金，未發現彩票。可這很快在科技協助下被識破，民警根據手機內的瀏覽記錄發現王查詢過如何兌換彩票，之後循線索在其手機微信內發現中獎彩票截圖，令王某不得不承認。

1月19日，杭州市公安局西湖分局透露，因涉嫌多起盜竊案，王某已被西湖警方依法採取刑事強制措施，被其兌的彩票獎金也被追回。

有律師解釋，該案中，王某偷盜彩票並對彩票價值有清晰的認識，因此在盜竊量刑肯定會按照受害人實際損失計算。如果說小偷偷得價值百萬的彩票後丟棄、遺失等情況，受害人如果能證明被盜彩票價值，按射幸合同參照，量刑也應該按受害者實際損失計算。