廣西漢彩票中2.19億　即場捐500萬善款：沒告訴家人，怕他們膨脹

廣西一名幸運男子花160元（人民幣，下同）買彩票，竟中出2.19億元的大獎，他並在領獎現場捐出500萬元用於公益事業。不過，中獎男子對家人就表現得極為低調，他稱並未將此事告知老婆孩子，「怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了。」



廣西幸運男子花160元人民幣買彩票，竟中出2.19億元的大獎。（錢江晚報）

據《南寧晚報》報道，中獎男子李先生（化姓）介紹稱，他10月20日路過廣西賓陽縣黎塘鎮黎塘百貨大樓的一間福彩投注站時，花160元買了3張彩票，令他感到驚喜的是，自己堅守多年的這組號碼（02、15、19、26、27、29+02）竟中出40倍雙色球一等獎。

激動得一夜未眠的李先生，10月22日一早便乘車到南寧市一間賓館住下，他說，「都是在賓館睡覺，怕出去逛把彩票弄丟了。」

直至10月24日，李先生前往廣西福彩中心兌獎，換上廣西福彩吉祥物福豆主題的頭套、服裝，「全副武裝」的他從廣西福利彩票發行中心黨總支部書記、主任藍挺手中接過現金支票，並決定從獎金中捐出500萬元，委託廣西福彩中心用於公益事業。

據了解，此前廣西福彩最高獎金是2.64億元，李先生成為目前廣西三個億元大獎得主之一。該期單註獎金5486128元，40注稅前獎金219445120元，由於自願捐贈500萬元，根據相關規定，可稅前扣除捐款。214445120元按20%繳納個人偶然所得稅42889024元，個人實際得171556096元。