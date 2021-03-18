台男尋花問柳遇「酒女」　交易前驚揭男兒身不憤動武傷人

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-18 19:31

台北一名林姓男子日前參加私人聚會時，與一名酒店妹小美（化名）相談甚歡，直接付錢將小美帶到汽車旅館進行性交易，沒想到前戲到一半才發現小美竟是男兒身，氣得離開並跟陳姓媽媽桑問罪，並痛毆引介小美的朱姓酒女。

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檢方表示，林男2020年9月4日到私人招待所狂歡，看到包廂內一名酒店妹上圍驚人且身材修長，立刻從被動化為主動，談妥價格後驅車前往汽車旅館。林男沐浴完，躺著讓小美以口服務，沒想到他起身要進攻時，意外在小美胯下碰到男性生殖器，此時才驚覺小美男扮女裝，氣得不付錢直接離開，並找陳姓媽媽桑問罪。

陳女找來引介小美的朱姓酒店妹，要求朱女將小美叫到場對質。同時，林男擔心被男人舔過的事蹟流傳出去會丟臉，氣得想要檢查朱女手機檢查對話紀錄，但朱女不從。林男見狀立刻叫小弟圍毆朱女，自己也拿煙灰缸把朱女打到腦震盪及滿身傷。朱女也對林男、陳女提告傷害及恐嚇，另小美也對林男提告性侵。

檢方表示，朱女與林男、陳女私下和解，因此不起訴。小美控告性侵部分，僅有片面指控，沒有積極證據，因此事證不足不起訴。

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