台灣網紅小A辣結束5年跨性別愛情　為愛由男兒身變性成真正女人

愛情可以使人不惜一切，台灣網紅小A辣就為了男友進行變性手術，由本來的男兒身變成「女人」，經歷大大小小手術歷盡無比痛苦，甚至鼓起勇氣切除下體，望成為「真正女人」，但可惜苦盡並沒有甘來，小A辣與男友阿富日前在社交平台上宣布分手：「這五年來謝謝你的陪伴，我卻給了你無形的壓力，祝福你找到更適合的伴侶」。



台灣網紅小A辣就為了男友進行變性手術，由本來的男兒身變成「女人」。（ala780705＠IG）

台灣網紅小A辣本來是男兒身，但自小就發覺自己與其他男生不一樣，打扮、個性女性化，又喜歡跟女生一起玩，內心一直很渴望成為一個女孩子。在5年前，小A辣與男友阿富相戀，在拍拖期間，小A辣決心接受了變性手術，希望變成真正女人。

愛情裡我願意為你做任何的角色，曾是男兒身，不得不承認，部分為你變成女人。 小A辣

在5年前，小A辣與男友阿富相戀，在拍拖期間，小A辣決心接受了變性手術，希望變成真正女人。（ala780705＠IG）

其實小A辣在小時候，媽媽曾經因為她太過女性化而被社會歧視，而且強烈反對小A辣變性，直至2017年，小A辣父親的去世令她感受到人生無常，又指：「爸爸還在世的時候，其實已經知道我想要當女生了，但是爸爸從來沒有責罵過我們，他覺得我開心就好」。

小A辣自小就發覺自己與其他男生不一樣，打扮、個性女性化，又喜歡跟女生一起玩，內心一直很渴望成為一個女孩子。（ala780705＠IG）

小A辣後來再跟媽媽討論變性的意願時，終於得到媽媽的同意，加上男友阿富也是部分原因，小A辣決心到泰國進行變性手術。手術過程中，小A辣需要先灌腸然後進行根部切除手術，然後再用本來根部的材料製作人工陰部。

手術過後需要至少2星期才能復原，復原過程中，下體疼痛不堪，小A辣又坦言切除下體後，上廁所要改為坐，始終是很不方便，不過為了一圓成為女人的夢想，小A辣也咬緊牙關克服種種困難與波折。

小A辣甚至將到泰國接受手術的全過程拍下影片並上載到其YouTube頻道，最終令小A辣成功憑著「送走小弟弟迎接新妹妹｜泰國變性公開過程」的影片奪下專為台灣YouTuber設立的「走鐘獎」最佳女主角！

小A辣決心到泰國進行變性手術。（ala780705＠IG）

除了變性手術外，小A辣還接受了隆胸手術、為臉部削骨、拉頭皮等等，從頭到腳足足花了200萬台幣（約51萬港元），又坦言每次整容及接受手術都是冒著生命危險，歷盡辛酸只為成為「女兒身」。

除了變性手術外，小A辣還接受了隆胸手術、為臉部削骨、拉頭皮等等等，從頭到腳足足花了200萬台幣（約51萬港元）。（ala780705＠IG）

小A辣坦言每次整容及接受手術都是冒著生命危險，歷盡辛酸只為成為「女兒身」。（ala780705＠IG）

今日的小A辣擁有火辣身材、嫵媚的氣質，常在社交平台上見到她與男友的合照，相當甜蜜，但在日前兩人竟然突然宣布分手，結束5年情！男友阿富表示：「這一夜比我想像中的難受痛苦」，指出在一起的5年，看著小A辣由沒變性到經歷了大大小小的手術，總是跟她說：「妳自己成為妳自己想要的樣子不要因為我而去動刀」，看著對方越來越有女人味，阿富表示很開心。

我沒有後悔過跟妳在一起，我很高興能成為妳回憶中的一部分。 阿富

今日的小A辣擁有火辣身材、嫵媚的氣質。（ala780705＠IG）

台灣網紅小A辣結束5年跨性別愛情！（dunkxd＠IG）

但阿富坦言跟小A辣在一起壓力很大，「妳對我的好，也慢慢讓我變得越來越不認識自己，甚至越來越懶」、「也知道我家人非常反對，但妳總樂觀面對，我們認識的太快同居的太快，有很多事情我們以為可以一起解決，但我們只為了不捨而繼續」，表示：「有時候放手是另一種愛的表現」！

阿富坦言跟小A辣在一起壓力很大。（ala780705＠IG）

看著對方越來越有女人味，阿富表示很開心。（ala780705＠IG）

小A辣其後亦在社交平台上含淚證實兩人分手的消息，「愛情裡我願意為你做任何的角色，曾是男，不得不承認，部分為你變成女人。在一起不分你我，一心只想讓對方更好，就算沒有人喜歡你，我喜歡你。愛情的陪伴只需我跟你！」

小A辣其後亦在社交平台上含淚證實兩人分手的消息。（ala780705＠IG）

小A辣又指在一起的五年時間說長不長，說短不短，在過程看得出對方的努力，「終究抵不過你的心魔」，小A辣感謝對方這些年來的陪伴，祝福他會找到個更適合的伴侶。

小A辣又指在一起的五年時間說長不長，說短不短，在過程看得出對方的努力，「終究抵不過你的心魔」。（ala780705＠IG）