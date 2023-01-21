山東荒唐婚鬧：新人遭疊羅漢狂壓　新娘被大漢摟抱兼噴到滿頭白沫

山東省臨沂市蘭陵縣近日發生低俗婚鬧事件，現場影片在網上廣傳，其中可見新娘被一名大漢強行從後摟抱，同時被婚鬧者用泡沫噴劑噴得滿頭白沫；多名婚鬧者疊羅漢將新娘新郎死死壓在身下；婚鬧者甚至粗暴地動手強押新郎、新娘拜堂。在影片中，可見新娘不斷反抗，但又被婚鬧者反覆拉扯。



婚鬧的過程充滿強迫和侮辱（點圖放大）：

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綜合內媒報道，這對新人在19日（周四）舉行結婚儀式，沒想到遇上如此荒唐的婚鬧。山東早前就曾因低俗婚鬧引起關注，當地政府曾提倡「移風易俗」，沒想到近日竟然又爆發類似事件。

對此，蘭陵縣政府工作人員表示，已將此事反映給領導，也跟村裏溝通過，弘揚移風易俗，拒絕惡俗婚鬧。

事件發生後，蘭陵縣婦聯也發布抵制低俗婚鬧行為的倡議，要示要做到「十不能」，包括不能有強制新郎、新娘及其他人員脫衣服、套鎖鍊或實施捆綁的行為；不能有強行親吻、摟抱或採取其他方式侮辱、猥褻新娘、伴娘的行為；不能有強行在新郎、新娘及其父母身上塗抹、撒潑異物的行為等。

內媒《極目新聞》發表評論文章稱，新人本應是婚禮的主角，卻全程被當成玩具一樣任人擺弄，有一些行為，如果不冠上「婚鬧」之名，完全算得上是人身傷害、猥褻騷擾。而周圍的親友竟沒有一個人阻止，這種對陋習的麻木和縱容，令人窒息。

評論文章又稱，整治惡俗婚鬧一定要有司法干預和介入，此前就有伴娘在婚禮上被多名鬧婚男子猥褻，「鬧婚禮」致新郎十級傷殘等多宗極端案例出現，違法犯罪者當然應該承擔相應的法律責任，傳統風俗絕不是「擋箭牌」，更不存在甚麼「法不責眾」。

網民熱議：

「借著婚鬧公然耍流氓。」

「唉，這種糟粕何時能沒有了？」

「山東不是禮儀之鄉？這算怎麼回事。」

「其實就是借著婚姻名頭故意釋放惡意。」

