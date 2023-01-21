黑龍江漠河破54年來最冷紀錄：手機半小時凍到關機、眉毛都能結冰

黑龍江大興安嶺地區下轄的漠河市向來以嚴寒而聞名，而中國在1月20日進入大寒節氣。據中國天氣網信息顯示，黑龍江漠河氣溫破54年來最冷紀錄，當日7時48分降至-50℃，當地對上一次出現如此低溫要追溯到1969年。有當地漠河民警表示，其充滿電的手機在室外放兜內半小時，就被凍到關機，嚴寒程度可想而知。中國天氣網還稱，未來兩日，漠河不排除再次挑戰極端低溫的可能性。



「感覺『骨頭都凍酥了』」，20日，漠河市公安局政工監督室副主任薛長義表示，當日外出時其手機已經充滿了電，但哪怕一直放在兜內，過了約半小時，手機就因為電池低溫下喪失活性，導致關機。其他電器亦如此，像是滿電狀態的新相機，只拍了五六張照片就顯示沒電了，但拿回房間暖和一小時就又變成滿電狀態。

漠河遭遇半世紀一遇的嚴寒。（新京報）

即使所在地以嚴寒而聞名，但薛長義也表示這麼冷的天氣非常少見，民警們還拿著專用的氣溫儀測試一下外面的天氣，結果一放出來，就見標尺立馬縮下去，一下去到零下50度的位置。

而為了保暖，執勤民警也是不敢輕視，下半身會套上自家製的、裝了七八兩純棉花的厚棉褲，即使穿上內在有毛的棉鞋，還要在鞋內放上發熱貼，最後頭部還會戴上專門的保暖面罩。不過即便這樣，到外面過了一會還是覺得要凍透了，「如果不戴這個面罩，過一小會兒整個臉就要凍傷了」。

漠河被稱為「神州北極」。（新華社）

薛長義還表示，像森保大隊的民警常常要進山巡邏，連喝口熱水都是難題，因為哪怕熱水裝在保溫杯內，過一個多小時也就冷了，再等一會兒水都變成冰了。而太渴的民警有時還直接把雪放嘴當作喝水。

另一方面，不少見慣大場面的漠河市民也被如此低溫所震驚，從小在西林吉鎮長大的王先生就「精銳盡出」，貼身穿保暖衣、羊絨衫、毛衣、厚棉褲、帽子、耳罩、口罩、雪地靴以及從頭包到腳的羽絨服，一樣也不少，「要不然出門眉毛都能結冰」。他表示，往年的最低氣溫大概都是零下40攝氏度左右，但今年突然格外地冷，以往的裝備都有點抵擋不住了，皮膚只要是裸露在空氣中都會凍得發疼，因此沒有什麼事的話，他們都盡量不出門。

在漠河市北極村，遊客乘坐馬拉爬犁。（新華社）

漠河市內有號稱中國最北的「北極村」，向來吸引不少遊客，那半世紀一遇的嚴寒有令他們打退堂鼓嗎？不然。據北極村景區內一家酒店的老闆透露，目前沒有遊客因為極寒天氣退房，反而遊客都是來找冷、找雪的，不存在因為天氣冷而退訂的情況。

至於自駕遊，他表示，道路上會有專門的工作人員清理積雪，寒冷天氣不會影響到出行。