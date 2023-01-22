兔年｜年三十就餐逾時須收費　餐廳訂枱限選團年套餐變相設低消？

內地放寬防疫措施，適逢農曆新年，不少人都選擇外出在餐廳吃團年飯，除了減輕「一家之煮」的辛勞，更帶旺餐飲行業生意。

惟有民眾反映，有餐廳玩文字遊戲，訂金、定金二字難以分清，亦有餐廳要求顧客年三十晚只可預訂團年飯套餐，變相設最低消費。



《法治日報》報道，年三十晚（21日），北京、山西、湖南等地的餐廳都預約爆滿。來自山西運城的賀女士，今年年初預訂當地一餐廳的團年飯，並付了200元（人民幣，下同）訂金，後來因家中長者怕有疫情風險而取消訂位，但退訂時被拒。

賀女士稱，交付訂金後，餐廳曾開具一張紙條作為憑證，並留下其個人信息，但未有告知「訂金不退」；當她提出退訂時，對方堅稱已告知不能退訂，「店家說當時的紙條上寫明了是『定金』不是『訂金』，是不能退的」，令她深感陷入了「文字遊戲」。

在內地社交平台上，不少網民亦反映交付訂金取消後，餐廳要求按比例扣除或全部扣除訂金，金額從幾百元至上千元不等。

北京市中聞律師事務所律師杜秀軍介紹，根據民法典的規定，若雙方約定為「定金」而非「訂金」，在定金不超過主合同標的額的百分之二十時，消費者無權請求返還。

《北京晚報》介紹，定金具有擔保合同履行之意，支付定金方不履行合同，無權請求返還，而接受定金的一方不履行應當雙倍返還定金。訂金一般視為預付款，交易失敗時，訂金應全額返還，收受訂金的一方即使違約，仍應承擔返還訂金的義務。

不少網民反映交付訂金取消後，餐廳要求按比例扣除或全部扣除訂金。（微博＠Jungyoung_go）

年三十晚只可預訂團年飯套餐？

為迎合市場，不少餐廳推出團年飯套餐，但有餐廳要求消費者訂位時只能選擇固定套餐。

報道指，在北京、山西運城、湖南邵陽的多間餐廳，多數稱其包廂只提供固定席面，不接受點菜、加菜，套餐價格從498元至5998元不等。有餐廳員工解釋，過年期間人流量大，餐廳都是批量做菜，所以顧客只能選擇特定套餐。

北京市亞運村某海鮮飯店則推出2888元的6人闔家歡樂套餐、3998元的8人年年有餘套餐、5998元的10人幸福美滿套餐，均規定不能堂食，僅可自提。有附近居民稱，原本打算購買6人套餐，但實際菜量比菜單上標示的要少，「這6人套餐裏的菜品，按我們平時吃的水平，可能滿打滿算最多也就2000元，現在卻變成了2888元，還號稱是打折後的」」。

不少餐廳推出團年飯套餐。（影片截圖）

限時就餐，逾時須收費

除了上述情況，不少餐廳亦要求顧客限時就餐，有民眾更反映吃團年飯時一直被餐廳催走。

山西運城的徐女士稱，日前在某餐廳吃團年飯時，侍應一直頻繁進出換菜，還一直詢問催促是否需要打包、何時吃完等，「感覺吃飯像被人趕著吃。有一次剛吃了一個小時，後面那桌的客人就陸續來了，有人還直接推門進我們的包間，太煩人了」

報道指，大部分餐廳都有限時規定，甚至將就餐時間縮短至一個半小時，並且明確提出如果到時未撤離，需額外支付超時費用。

杜秀軍律師認為，消費者原則上有不被商家催趕、安靜享用餐飲和服務的權利，但同樣有合理時間的要求。在消費者享用餐飲和服務的合理期間內，商家無權要求對方離開，更不能要求消費者支付超時費、罰款等。

廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬指出，餐廳在春節期間照常營業，一般需要多付員工薪酬，再加上食材價格普遍上漲，適當漲價實屬情有可原，只要漲價幅度在合理範圍內，相信消費者也能理解與接受，但並非餐廳實施「霸王條款」的擋箭牌。

他建議，消費者應認真審核餐廳推出的團年飯套餐及相關項目標準，看其中是否存在「霸王條款」，對自己和商家雙方的權利和義務，事先全面了解並以書面協議的形式予以明確。同時，相關部門也要加強監管執法，督促制訂「霸王條款」的餐飲企業整改。

杜秀軍認為，要治理此類亂象，有關部門要及時出台規範性的文件，明確餐飲業經營者的權利義務，以便有法可依；各地工商管理部門和消費者協會需定期巡查，及時處理消費者的投訴。同時，可將禁止商家實施的行為製成商家行為規範公告，註明投訴電話，由商家張貼於店內顯眼處，督促商家合法經營。