農曆新年｜2025年起年三十將連續5年消失？　專家解釋箇中原因

在農曆新年，大家都習慣在年三十晚食團年飯，但值得一提的是，從2025年到2029年，連續5年將沒有年三十。為何年三十時有時無？當中是否有規律可循？



中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧解釋，農曆中的月是按月亮盈虧圓缺變化的周期定義，稱之為「朔望月」。一個朔望月平均為29.53天，而一個月的天數要用整數表示，因此有時為「小月」29天，有時則為「大月」30天。

同時，為了保證農曆每月的初一必須是朔日，大小月的安排也並非固定。中國的農曆曆法規定，以月相「朔」所在的那一天為每月的初一，相連兩個「朔」之間的天數就為一個月。

年三十晚，各家各戶吃團年飯迎接新春。圖為貴州遵義市正安縣居民們在家中吃團年飯。（新華社）

據介紹，農曆辛丑牛年的臘月初一（公曆2022年1月3日）至農曆壬寅虎年的正月初一（公曆2022年2月1日）之間恰逢是「小月」，因此去年的年三十消失不見。

農曆壬寅虎年的臘月初一（公曆2022年12月23日）至農曆癸卯兔年正月初一（公曆2023年1月22日）之間正好是「大月」，所以農曆癸卯兔年的前一天是年三十。

楊婧介紹，臘月逢小月的情形並不少見，2013年、2016年、2022年，以及從2025年到2029年的連續5年都沒有年三十。惟因平均月長稍多於29天，所以每年大月出現的次數要稍多於小月。

楊婧表示，朔日是根據月亮和太陽的真實位置來確定，朔望月周期本身也長短不一，因此年三十時有時無，並無明確規律可循，「但也正是因為這種不確定性，也給我們帶來一些不期而遇的驚喜。不管是臘月二十九還有臘月三十，作為傳統節日的除夕卻一直都在」。