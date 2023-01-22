命理師講解大年初一14條禁忌：別睡午覺　穿黑衣罵人衰足一年

今日（22日）是大年初一，不少民眾都會在這天前往走春拜拜，然而，這天也暗藏不少應該留意及避免的禁忌。



對此，命理專家小孟老師便在Facebook以「大年初一禁忌，催人起床不叫全名」為題發文，並提醒民眾應留意以下14條禁忌。

【懶人包】一個圖輯看清小孟老師列出的年初一14大禁忌（點圖放大閱讀）：

+ 19

小孟老師提及，民眾在初一這天不要將錢借給別人，因為此舉可能會導致自己的財氣流失，且不要在這天睡懶覺或睡午覺，因為此舉恐怕會導致自己的好運流失，同時也提醒，在叫醒睡夢中的人時，也不要呼喊對方的全名，因為此舉可能會導致自己未來一年都要催促他人。

緊接著，小孟老師提及，民眾不要在初一這天動剪刀及針線，否則未來一年恐怕發生口舌是非或血光之災，並表示，這天也不要洗衣服和掃地，否則可能把好運都洗光或掃光。

然而，小孟老師指出，民眾不要在初一這天打破東西或倒垃圾，否則恐怕會有不吉利或將好運倒光的意味。

【延伸閱讀】兔年十二生肖運程2023｜屬猴隨時發大財、屬牛易得罪人一招解決（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 35

此外，小孟老師提及，民眾也不要在初一這天洗頭、吃稀飯、葷食、煮新飯，同時也建議，可以在這天吃素食或在晚上洗頭。

最後，小孟老師提醒，民眾不要在初一這天罵人或是穿得太黑，否則可能因此與人結怨或是未來一年出現黯淡的運勢。

延伸閱讀：

把握初一全台回暖！明起變天雨也來 初三恐探3°C…回暖時間曝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】