極端低溫來襲零下53度如何過冬？黑龍江漠河居民：屋裏溫暖穿短袖

黑龍江大興安嶺地區下轄的漠河市向來以嚴寒聞名，今年更遭遇極端低溫。此前，受新一輪寒潮影響，大年初一（1月22日），黑龍江漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站實測最低溫度-53 ℃，打破中國有氣象記載以來的歷史最低氣溫紀錄。

不少網友關心，如此嚴寒的極端天氣之下，漠河市居民們如何保暖，又如何維持正常生活？中國經濟網報道，目前漠河市供暖充足，居民在房間內有時甚至可穿短袖。



漠河市是中國最北的城市，地處亞寒帶針葉林氣候，毗鄰俄羅斯西伯利亞地區，氣溫嚴寒且常年溫度較低。中國經濟網報道，農曆兔年伊始，漠河市啟動防凍天氣應急預案，做好交通、供熱、供水、供電等民生服務，多措並舉全方位保障百姓溫暖過冬。

供暖公司的工人們在車間忙碌。（中國經濟網）

漠河市華鵬供熱公司運行車間主任忻海麒接受採訪時表示，面對史上「最冷春節」，車間所有鍋爐都在持續加大熱能輸出，所有工作人員都是全天候在崗，切實保障供熱管網的安全運行。供熱公司外站檢修班的工人們也忙碌著對換熱站的設施逐一檢查，確保供熱網管能將熱水源源不斷地輸送到用戶家中，居民們度過一個溫暖祥和的春節。

圖片顯示，漠河居民家中的室溫為23.5℃。（中國經濟網）

漠河居民李女士接受採訪時表示：「外面是很冷，但是我們屋裏挺暖和的。你看我們在屋裏都穿著短袖，我們孩子都穿著小衫、小褲的都不冷，挺暖和。供熱部門鍋爐燒得挺好的，感謝他們讓我們屋裡這麼溫暖，這麼暖和。」

在漠河市北極村，遊客乘坐馬拉爬犁。（新華社）

據悉，內地近日諸多地區遭受寒潮影響。1月24日，北方有13個省會級城市創入冬以來氣溫新低，其中呼和浩特-28.6℃，長春-27.3℃，北京-15.4℃。 中央氣象台發布寒潮藍色預警，預計1月24日下午至1月25日早上，華南多處氣溫下降8℃以上，局部地區降溫超過10℃，華南北部或至0℃。