兔年2023｜黑龍江漠河大年初一跌至-53℃　破54年以來最低溫紀錄

受到新一輪寒潮吹襲，大年初一（1月22日），黑龍江漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站實測最低溫度-53 ℃，打破中國有氣象記載以來的歷史最低氣溫紀錄。



大年初一上午7時，黑龍江大興安嶺地區漠河市阿木爾鎮勁濤氣象站實測最低溫度-53 ℃，突破當地自1969年以來最低氣溫的歷史極值-52.3 ℃，同時打破中國有氣象記載以來的歷史最低氣溫紀錄。

1月20日以來，受超強極地冷空氣影響，大興安嶺地區持續降溫，多地最低氣溫突破歷史極值。大興安嶺地區氣象台監測信息顯示，漠河市已連續3天最低氣溫跌破-50℃，其中1月22日上午8時16分已達-50.8℃，是近54年以來實測到的最低溫度。

1月20日至22日，阿木爾鎮勁濤站最低氣溫分別為-51.9℃、-50.9℃、-53℃。呼中、塔河、新林最低氣溫均突破當地歷史極值，分別為-49.8℃、-47.9℃、-48.3℃，大興安嶺地區全域處於極寒狀態。

黑龍江省氣象台預計，22日至25日，黑龍江全省大部將出現嚴寒天氣，北部部分市縣最低氣溫接近或低於歷史同期極值；中部地區部分市縣最低氣溫將達到歷史同期極值。