黃山遊客多到水洩不通　有人嚴寒中花7個鐘下山生4個凍瘡

隨著內地放寬疫情節控，今年春節假期期間，各地景區人山人海的畫面再現。大年初三（24日），多名在安徽黃山遊玩的遊客表示，由於景區人太多，下山時道路擁堵，隊伍前進緩慢。有人甚至稱在零下15度的環境中滯留5個半小時，也有人稱「日常40分鐘的路走了7個小時，帶回了4個凍瘡」。



黃山道路擁堵，有人花7個小時始能下山（點圖放大）：

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綜合內媒《天目新聞》及《上觀新聞》等報道指，據部分遊客拍下的影片顯示，黃山風景區在24日人山人海，道路擁堵，隊伍一度阻滯不前。在晚上6點左右，天色已暗，景區仍在飄雪，路面有積雪及冰凍，遊客排著隊伍緩慢下山。

遊客林女士表示，當日下山時因人流量大，在零下15度的環境中，從下午3點堵到晚上9點，滯留5個半小時。

也有遊客稱，當天下午1點左右從光明頂往玉屏索道走，當時已經出現隊伍停滯情況，直到晚上8點還未能下山。

更有網友表示，從光明頂到玉屏索道，日常40分鐘的路走了7個小時，帶回了4個凍瘡。

據黃山風景區官方微信，24日黃山風景區接待遊客逾3.4萬人，創2018年以來春節假期單日接待量新高。黃山風景區的工作人員證實，春節期間人流比較大，23日、24日接連下雪，山上確實出現排隊情況，但沒有遊客滯留，所有遊客被安全送下山。

在25日（周三）上午，黃山風景區發布公告，決定在下午開始在光明頂處實施截流分流管控措施，以改善情況。