寧波漁民大年初四捕獲4.8斤野生大黃魚　當晚2.66萬元高價賣出

1月25日（大年初四）晚上10時20分，浙江寧波市寧海縣強蛟鎮峽山村漁民王明明宣佈自己當天捕獲一條4.8斤野生大黃魚，並以26600元人民幣的價格售出。據了解，野生大黃魚量少而昂貴，被稱為海內的「土豪金」。王表示，自己沒想到新年第一網就捕到這麼大的野生大黃魚，認為這絕對是個好兆頭。



王明明與父親當日下午5時許駕船來到像山港尾的寧海灣中央山島附近合力收起漁網，期望新一年能有個好運氣。詎料，漁網一拉上來就見金光閃閃的大黃魚在活蹦亂跳，其體長目測比成人的肩膀還寬。王明明隨後測量，發現大黃魚體長67厘米，重量更達4.8斤。據有40年打漁經驗的王明明父親介紹，與養殖大黃魚比較富態的體型相比，野生大黃魚因在海洋環境下大範圍、長距離地巡遊，體態會更修長挺拔。

除了大黃魚，拉上來的漁網中還有一條一斤左右的黃魚，以及黑鯛、鱸魚、鯔魚和蝦蛄等漁獲，收穫頗豐。王父介紹道，新春第一網能有好收穫，應該跟剛剛過去的寒潮有很大關係。他解釋，當颱風或寒潮過後，平日沉在海底的魚蝦就會浮上來呼吸氧氣，這時捕到大魚就相對容易。而事後在峽山碼頭，許多聞訊的漁民和村民都紛紛前來，一睹大黃魚風采。有老漁民表示，如此大的野生大黃魚在近海非常罕見，至少需要5年以上的生長期。

事實上，今次已非王氏父子第一次捕獲這麼大的野生大黃魚，王明明稱，他們近3年來平均每年都會捕獲兩條4斤以上的野生大黃魚，還經常能捕到一斤以上的大黃魚，如此密集地捕到野生大黃魚，應得益於政府實施的好政策，讓大黃魚資源一定程度上得到修復。