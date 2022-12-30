陸禁石斑｜台漁民年關難過　未埋怨大陸暫停進口：問題早已存在

石斑魚和午仔魚在2022年6月及12月分別受到貿易阻礙，無法如往常運往中國市場，漁民現身說法，近幾年石斑魚早就出口不易、價格開始下滑，原本養殖石斑魚的漁民原也想改養午仔魚，但受限技術與成本，也怕受到後續這波禁止出口的衝擊，然而2個不同魚種就有不同的養殖條件，收購價直直落的情況下，漁民坐困愁城、擔心年關難過。



屏東佳冬鄉、林邊鄉以專養石斑魚及午仔魚為主要經濟產業，佔總產量80%，2022年6月及12月分別受到中國暫停進口石斑魚、午仔魚後，當地有從石斑魚改養午仔魚接連受到波及的漁民，因而對養殖產業感到無所適從，在佳冬鄉塭豐村的養殖高經濟魚種龍膽石斑為主的漁民彭美麗表示，其實早在2年多前開始，石斑魚價格早就低落很久。

屏東縣佳冬鄉是石斑魚及午仔魚養殖重鎮，中國暫停進口是影響產業最後一根稻草，近2年已減少出口、魚販價格收購太低影響漁民生計。

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石斑魚近年外銷量早已大減

冬季冷冽的寒流襲台，12月初的屏東仍然陽光和煦。彭美麗見到《食力》來訪，並沒有因為無奈而走避，反而拉出椅子、侃侃而談。

彭美麗和先生與原本回到家鄉成為漁青且加入前景看好的產銷班的兒子，共同管理家中1.5公頃的魚塭。專養高經濟價值的龍膽石斑和珍珠石斑，也有養過午仔魚。問及此次禁令是否受到波及，她說，2年前原本銷往中國的數量早就大幅減少，魚販收購的價格明顯低了很多。

飼料成本已漲4次 預計2023年每20公斤包裝將高達千元以上

「曾經石斑魚池邊價每台斤曾高達200多元（新台幣，下同）的好價格，現在被喊到100～110元，而飼料價格一直漲，目前還在思考改養其他經濟魚種。」彭美麗一家人深知魚種不同，養殖技術及管理就有各種不確定性，所以不敢輕易改養。午仔魚和石斑魚，都必須採用含有魚粉、大豆粉餵養，2022年1包20公斤飼料成本已上漲4次，從800多元到2023年將漲到1030元。

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政府援助還未有感 只盼收購價能改善

彭美麗也表示，兒子目前已退出產銷班，也縮小養殖面積、部份改養價格不錯的草蝦，只是不好養，收成率僅有3至4成，「放養各種魚種都是戰戰兢兢、快要入不敷出。」

彭美麗擔憂著養殖處境，也表示目前為止都還未感受到政府或相關機關的任何支援，且不只漁民受到波及，許多供應鏈都受影響，現階段只希望能改善收購價格。

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