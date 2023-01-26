寧夏餐廳「蔥薑費」竟佔菜價60%　專家籲食客審視「霸王條款」

餐廳點海鮮，「蔥薑費」竟佔菜價60%？寧夏銀川一名李姓男子近日反映，其大年初三晚上和朋友聚餐，結果第一次遇到前述情況，讓他難以接受。有專家指出，異常火爆的年夜飯預訂行情，讓不少餐館有向消費者開出「霸王條款」的底氣，導致年夜飯市場亂象頻出，呼籲消費者在預訂年夜飯時多一些維權意識。



李先生表示，他當晚與友人點一份蟶子117元（人民幣．下同），另收單價為12元的3份蔥薑費計36元，蔥薑費佔菜價30%；另一份花蛤66元，另收3.3份蔥薑費計39.6元，蔥薑費佔菜價60%。後經詢問，餐廳前台表示確實要收取該費用，讓第一次遇到這情況的他感到難以接受。

寧夏餐廳蔥薑費竟佔菜價60%。（影片截圖）

據《法治日報》報道，經走訪北京、山西、湖南等地20多家餐館，今年年夜飯預訂比前兩年火爆不少，然而也存在不少問題，如限時消費、限定最低消費、訂金不退等。

其中，山西運城、湖南邵陽數家餐館稱其包間只提供固定席面，不接受點菜、加菜，套餐價格從498元至5998元不等。北京市亞運村某海鮮飯店則在除夕夜推出了2888元的6人闔家歡樂套餐、3998元的8人年年有餘套餐、5998元的10人幸福美滿套餐，但均規定不能堂食；有家住附近的民眾透露自己和家人原本打算購買6人套餐，結果發現「水分」不少，「這6人套餐裡的菜品，按我們平時吃的水平，可能滿打滿算最多也就2000元，現在卻變成了2888元，還號稱是打折後的」。

針對年夜飯市場亂象頻出現象，廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬指出，很多條款已被消費者權益保護法明令禁止，繼續實行就涉嫌違法，建議消費者認真審核餐館推出的年夜飯套餐及相關項目標準，看其中是否存在「霸王條款」。