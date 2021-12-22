上海迪士尼新角色公仔炒至千元　官媒：警惕過度營銷和飯圈思維

上海迪士尼全新IP角色玲娜貝兒（LinaBell），自今年9月發布以來就頗受喜愛，其「周邊產品」更是供不應求，甚至被炒至近千元一個。

內地官媒《人民日報》針對這一現象發表評論文章呼籲，要警惕過度營銷和飯圈思維帶來的不良後果。



+ 3

據早前報道，玲娜貝兒自亮相後就成為「流量女星」，上海迪士尼本月初發售3款玲娜貝兒公仔產品，惟開售即售罄。此後，原價219元（人民幣，下同）的公仔被炒至幾千元高價後，亦未有消減消費者的購物慾，更是有人坦言願以高檔白酒貴州茅台進行交換。

對此，《人民日報》發文稱，玲娜貝兒的走紅是在移動互聯網與社交媒體的輻射下，受眾共同參與完成的一次文化傳播。而迪士尼多年精心培育IP的成果可見一斑。但當IP魅力轉化成商業價值，也要警惕過度營銷和飯圈思維帶來的不良後果。

文章又稱，玲娜貝兒的走紅並非偶然，但潮流玩具並非真正的稀缺產品，產品數量將會隨發行方的供貨意願發生變化。人們可以盡情享受IP角色帶來的包括「解壓」、「 治愈」等在內的正向情感價值，但沒有必要讓購買天價周邊、甚至控評撕番等成為自己表達喜愛、寄托情感的手段。無論是消費還是「追星」，都需要更加理性、更加冷靜。「毛絨小狐貍，賣萌能治愈。莫讓功利心，傷了童真氣。」