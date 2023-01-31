河北醫院手術室門外春聯貼「財源廣進」惹議　衛健委：已批評教育

內媒《上游新聞》報道，近日，河北秦皇島，有網友稱，去醫院做檢查，看到手術室門上貼著春聯，橫批為「財源廣進」，引發大眾關注。



根據網友提供圖像顯示，在手術室門上貼著一副春聯，上聯為「門迎富貴平安福」，下聯為「家接吉祥如意財」，橫批為「財源廣進」，正中間貼了一個「福」字，春聯橫批上方顯示「手術中」的字樣。

網友發現手術室門上貼著的對聯橫批為「財源廣進」。（上游新聞）

事件發生後，引發不少網友關注。有網友質疑醫院做法是否欠妥，如果要貼也應該貼「平安健康」；不過也有網友認為春聯的本意是慶祝節日，不用深究細節。

1月30日，秦皇島市衛健委回應稱，已對該醫院相關科室進行批評教育。醫院方面，有工作人員回應稱：「他們每年春節都會貼一些春聯，營造過年氛圍，可能是科室工作人員沒有仔細看內容。」

1月18日，梧州市職工之家，書法家們正在為職工群眾寫春聯、送祝福。（新華社）

此前，中新網也曾報道過類似事件。2019年2月左右，山西省文水縣某醫院因為兒科的一副「生意興隆」對聯，引發大眾關注。

上聯「生意紅火通四海」，下聯「財源廣進達九州」，橫批「生意興隆」，这副常被大眾用来慶祝節日氛圍的对联，因贴在医院而引發爭議。

事件發生後，相關單位人員被通報批評，並已撤下對聯。醫院方面表示，「雖然沒有主觀上的其他寓意，但造成了不良影響，兒科的主任和護士長也感到很愧疚」。

據悉，市場銷售的對聯，有時不符合醫療機構的角色定位，也有許多醫院選擇自擬春聯，如「但願世間人無病，何惜架上藥生塵」。

不少醫院曾出現過因貼對聯而引發爭議的事件。（視覺中國）

此前，有公開報道顯示，中國因病致貧返貧戶有726.9萬戶，雖然到2017年減少了近一半，但重大疾病仍然是許多家庭不可承受之重。

據悉，公立醫院，即納入政府財政預算管理的非營利性機構，是醫療體系的「主力軍」。中新網評述，在內地推行多年的醫療體製改革中，「破除公立醫院逐利機製，建立起維護公益性的運行新機製」是有效緩解民眾看病難、看病貴問題的路徑之一。