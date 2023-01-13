台灣首例！父母各捐一半肺搶救11歲愛女　醫院活體肺葉移植成功

台灣11歲廖小妹去年（2022年）5月感染蜂窩性組織炎，引發敗血症、呼吸衰竭，造成肺部纖維化，依賴葉克膜維生長達4個月，急需肺葉移植，卻一直等不到器官捐贈。



據台媒《聯合報》報道，2022年10月27日台大醫院決定嘗試替廖小妹完成全台首例、高難度的「活體肺葉移植手術」，健康捐贈者為廖小妹的父母親，廖小妹經兩個多月復健，今（1月13日）順利出院返家過年。廖小妹表示，病好了，打算寒假和同學一起玩出去玩。

廖爸爸回憶，女兒去年突然高燒不退，一度高燒至攝氏39、40度，一開始檢查找不出病因，最後經骨髓檢查為嗜血症候群，住院第五天轉入加護病房，後接上葉克膜，病情始終沒有好轉。

廖爸爸表示，女兒在住院期間，更曾傳訊息說，她感覺吸不到氣。廖爸爸表示自己一度認為女兒可能撐不到移植，「就要死掉了。」

廖爸爸和廖嬤嬤各捐出一半的腎救11歲愛女。(翻攝ETtoday東森新聞雲)

原本他們等待大愛者遺體捐贈肺葉，但當醫院告知可以活體捐贈時，他們很快決定要捐肺救女兒。可是廖爸爸有高血糖，十分擔心、害怕無法捐贈，所幸手術順利，目前就是逐漸康復。廖爸爸也已經順利返回職場工作，母親也恢復正常作息，且陪同女兒復健。

活體肺葉移植成功率僅有50%

台大醫院胸腔外科主任徐紹勛表示，活體肺葉移植須要有兩名血型相容、18歲以上55歲以下的五等親以內親屬，各捐一側下肺葉，術前評估女童接受活體肺葉移植可獲8成肺功能，肺容積可達到現在的400%以上。

他術前曾問過活體肺葉移植手術經驗豐富的日本京都大學團隊，評估成功率僅有50%，但在女童父母同意下，團隊決定一試，最後由廖爸爸捐出右下肺葉、廖媽媽捐出左下肺葉，手術非常成功。

徐紹勛說，廖小妹術後相當虛弱，但經過復健現在可以輕鬆走路，復健期間醫療團隊利用switch健身環進行自我鍛鍊，也終於看到她露出笑容。徐紹勛指出，依照京都大學的數據，10年存活率可逾8成，但須持續復健，維持肺功能。

台大醫院副院長賴逸儒說，呼吸是再不過自然的事情，歲末年終回家過年也是十分自然的事情，但對於廖小妹妹是很難達成的願望，但今天很高興，廖小妹可以回家過年。