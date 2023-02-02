拉布拉多犬偷走出家遭砍18刀慘死　兇手：寧可打死也不讓狗傷害我

河南鄭州一隻僅8個月大的拉布拉多犬偷走出家，兩個小時後卻被發現慘死在小區垃圾桶。

主人姚先生稱，愛犬身上有18處刀傷，翻查閉路電視紀錄及尋找血漬後，已確定為一名鄰居所為。目前，警方已成立專案組調查。



姚先生介紹，事發於1月27日傍晚約6時，他出門後，愛犬「葡萄」扒門柄後開門偷走，6時05分，「葡萄」乘升降機先到達5樓；6時17分，「葡萄」跟隨他人乘升降機到1樓。由於僅升降機有安裝閉路電視，之後再無拍攝到愛犬的身影。

當晚7時39分，有人在微信群組稱在負二樓垃圾桶處發現一個帶血漬的編織袋，袋內有物體會動。晚上8時15分，姚先生打開編織袋後，發現袋內是愛犬「葡萄」的屍體，身上有18處傷口。他翻查閉路電視紀錄及尋找血漬後，發現是12樓一名鄰居殺害愛犬。

+ 4

姚先生接受當地媒體採訪時，曾與涉事鄰居通話。鄰居解釋，起因是「葡萄」在其家又蹦又叫，為防止牠傷害自己，遂將狗打死，「我寧可把狗打死，也不能讓狗傷害我」。

至於「葡萄」是如何跑到鄰居家中，雙方各執一詞。姚先生認為，就算是出於自保殺狗，連砍十幾刀也過於殘忍，他要為死去的狗討回一個公道。

+ 1

《極目新聞》報道，河南澤槿律師事務所主任付建認為，寵物狗作為當事人的私有財產受到法律保護，虐殺寵物狗屬於故意損毀他人財物的行為。

根據《治安管理處罰法》的規定，故意損毀公私財物的，處5日以上10日以下拘留，可並處500元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，以並處1000元以下罰款；若情節嚴重的，則可能構成故意毀壞財物罪，行為人則需承擔相應的刑事責任。

付建表示，飼主可以要求對方賠償，或者向法院起訴。如果寵物狗對主人來說是具有人身意義的特定物，還可以主張精神損害賠償。

網民睇法：

太恐怖了 潛在殺人犯 這個小區的其他人還放心和這種人住在一起嗎



壞人一定要受到懲罰



我一直堅信對小動物痛下殺手的，只是沒有能力對人下手罷了



你可以告知你所有的鄰居，他如此殘害動物，拋尸的手段又這麼嫻熟，下一次就是落單的孩子



感覺這種人是在拿狗練手，心理變態，沒準兒哪天就對準小孩子了。



「精神病」不能成為你虐殺動物的理由！



這個人一定是心理變態一定要抓起來 今天這麼對待的小狗明天就會報復社會



不接受和解，讓他坐牢



它坐電梯的時候好乖啊，可憐的寶貝



我他媽真的說累了，我們國家到底什麼時候出動物保護法？



動保法什麼時候能出台!!!

