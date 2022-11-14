慎入！近千麻雀屍體鋪滿地　全遭活生生「扭斷頸」原因竟是火鍋？

冬天到了，又是吃火鍋的季節，不過近日大陸浙江溫州卻出現駭人聽聞消息。



一名男子涉嫌非法捕鳥被逮，警方當場查獲近千隻死麻雀。

而且嫌犯手段相當殘忍，竟把抓到的活鳥直接扭斷脖子，聲稱是為了涮火鍋吃！（點擊放大瀏覽，慎入）：

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11月7日上午，浙江溫州市平陽縣南雁派出所民警接獲通報，有人進行非法狩獵活動，於是埋伏在當地智覺寺附近，果真當場攔截到一名男子騎著電動機車下山，車上載著一個綠色的編織袋，袋子滿滿都是麻雀等鳥類的屍體。

據陸媒報道，男子姓吳，貴州人，39歲，在平陽懷溪鎮居住工作。他向警方供稱捕鳥方式是從網上學來的，用竹竿撐起捕鳥網，然後用答錄機播放事先錄好的鳥聲吸引小鳥，而且只取活鳥，將牠們扭斷脖子帶走，至於已經死亡的，就任由牠們掛在網上。

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經清點，一共查獲麻雀948只、畫眉鳥13只、捕鳥網11張、答錄機2台。

在審訊中，吳姓男子表示，他捕捉這些鳥的原因是為了涮火鍋吃。

目前已被平陽縣公安局採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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