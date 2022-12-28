台灣獼猴養小黑狗竟將對方玩到變長慘死？　專家為猴子平反

台灣嘉義縣東石鄉近來有隻獼猴會抱著小黑狗遊晃，並把牠當作自家孩子一樣餵食與照顧，26日卻傳出小黑狗掛在樹上明顯死亡，身體變成長條型。



許多人以為是獼猴把玩狗狗所釀成，對此，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟受訪解釋，狗脖子變長原因推測是獼猴長時間攜帶屍體所導致，「獼猴並沒有刻意傷害狗，也沒有拉長牠的身體與鼻子」。

也點出這件不幸事件中人類應負最大責任，私養猴或被棄養的流浪動物死亡都是不樂見的事情，但往往這些因人類造成，卻要動物來承擔。

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林美吟表示，其實跨物種間的互動本來就普遍存在，而此次事件中的雄猴應該是想育幼才會去抱狗狗，並非刻意虐待、玩弄。「我們有請當地居民去察看以及救援，獼猴並沒有刻意傷害狗也沒也拉長牠的身體跟脖子。可能是死亡後獼猴依舊帶著小狗行動，導致屍體變形，所以身體跟手腳都會被拖長。」她說，野外獼猴也常有嬰猴死亡後就帶著行動的行為，屍體會因為已死亡又長時間被帶著或拖行導致變形。

當時協會得知獼猴抱著小黑狗時，立刻請人查看與救援，不料遇到一些當地居民反對，甚至看到有人大量餵食蔬果、香蕉等食物餵食，導致救援困難重重。林美吟說，「有人會說～覺得牠們這樣感情很好，也許可以變成景點之類的。」但其實獼猴抓著小貓小狗來撫育，雖然牠很小心地呵護，但仍會造成幼體死亡，因此救援變得非常重要。

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林美吟指出，雄猴與嬰猴或其他動物幼體互動並不是新鮮事，這是自然中動物行為的一部分，每年都會有這樣想育幼卻自己無法生育的雄猴抓小貓和松鼠來撫育，因為雌猴生育完初期不給抱小猴，但是牠們沒有奶水也不懂，雖然小心翼翼的保護，但幼體仍然會死亡。她提到，過去有雌猴產下嬰猴卻難產死亡或莫名失蹤，社群內的雄猴會接手抱著嬰猴，雖有成功搶救下來，但寶寶卻在動物醫院失溫而死亡的經驗。

至於這隻雄獼猴自2021年11月起就出現在東石，在此之前東石並沒有猴群出沒的記錄，應是人為棄養或走失的流浪獼猴。林美吟表示，私養猴被棄養或是流浪動物的死亡都不是我們所樂見的，但是這樣的問題是因為人類的行為所導致，結果卻是由動物們來承擔。同時她也感慨獼猴遭人類責備、罵獼猴是變態虐狗，甚至形容獼猴將狗當成玩物玩弄的論述出現，這些都是不正確的觀念。

「不論是被棄養的獼猴或是流浪的小狗，這些都是不該發生的事。」林美吟表示，謾罵、過度臆測無法解決問題，必須去重視且改善問題的根本，像是1.家寵不放養、棄養，並進行絕育，2.不私養、販賣野生動物，3.若發現野生動物私養、棄養請打官方熱線通報或連繫當地相關單位。如果有看到獼猴抱著小動物的話，可以先觀察，撥打官方熱線或當地相關單位求助，千萬不要自行驅趕或攻擊。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】