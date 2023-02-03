中國將於南極建設海外衛星地面站　深入探索海洋衛星領域成里程碑

據中國航天科工集團航天建設周四（2日）消息，中國航天科工集團航天建設所屬航天規劃設計集團有限公司（下稱航天設計）成功以4395萬元人民幣，中標位於南極中山站的國家衛星海洋應用中心海洋觀測衛星地面系統海外衛星地面站建設工程項目。



據《環球時報》報道，項目為中國航天與國家衛星海洋應用中心的又一次深入合作，是航天設計深入探索海洋衛星領域的又一里程碑，也是促進海洋經濟高質量發展的重要舉措。



項目新建12米天線基座及驅動機房，天線與站區主樓之間新建站區道路，天線和驅動機房用電由發電棟提供，通過共用橋架敷設電力和通信電纜，通信電纜接至接收機房，以滿足信號接收要求。有航天設計項目團隊工作人員表示，中標對航天設計來說既是機遇更是挑戰，中山站不僅是中國南極考察的支持站點，也是中國開展南極內陸考察的大本營。

項目效果圖。（中國航天報）

據報道，位於東南極大陸伊麗莎白公主地拉斯曼丘陵的維斯托登半島上的南極中山站，建築面積達到5800平方米，其所在地處南極圈之內，位於普里茲灣東南沿岸，西南距艾默里冰架和查爾斯王子山脈幾百千米，對進行南極海洋和大陸科學考察而言是理想之處。

受礙於南極惡劣的環境，可藉鑑的、針對南極地區的工程項目管理的理論研究與方法相對較少，項目實施難度因而較大。過去，項目組成員曾隨國家第35次南極考察團赴南極中山站展開為期47天的實地考察工作，踏勘調查了大型天線建設地點「鬼見愁」和西南高地、儲油罐區和碼頭、廠區綜合管線、12個站區和周邊高地、4個海島高地等室外場地，並對氣凝膠保溫材料進行試驗。項目組以滿足安全性、獨立性、適用與可行性、耐久與耐候性、經濟與高效性、環境保護、節約能源為原則，依托裝配式設計減少現場作業、降低運輸成本，並將航天設計自主研發的氣凝膠新型清潔建築保溫材料運用到後續項目的建設過程中。