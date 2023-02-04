保時捷系統出錯令Panamera只售12萬　首單用戶：仍在等解決方案

內地寧夏銀川保時捷中心日前上線一輛Panamera，價格竟然只有12.4萬元（人民幣．下同），隨即引發民眾搶購。隨後這輛車被下架，保時捷方面稱已與首單用戶達成協議。不過「首戶」王先生周五（3日）表示，保時捷暫時還沒有提出解決方案，需要等方案提出後再做是否達成協議的回覆。



據了解，目前保時捷在中國上架的Panamera新車售價在110萬元以上，因此當12.4萬元的保時捷上線後隨即引發網民瘋搶，「首付低至3萬，總價12.4萬的保時捷，我也買得起了」。截至1月30日晚10時41分，該鏈接共收到598個預訂單。

王先生是首個支付了這款車預訂金的客戶，1月29日晚，當他看到該車的標價後，就直接付了911元訂金，「跟媳婦說我花了12.4萬買了輛保時捷，她還不相信」。不過翌日，他就收到銷售人員電話，稱是工作人員工作失誤所致，於是做了訂單退款處理。當時他還問對方能否以100萬元作為優惠價給他，惟遭拒絕。

1月30日，銀川保時捷中心表示，上架的車輛實際庫存為1台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還押金。目前已與首單用戶達成協議，但內容不便透露。

王先生表示，保時捷方面在周四（2日）又聯繫了他，除了向他道歉，亦計劃送他一個上海保時捷VIP賽道的體驗，機票住宿來回全包。另外，如他仍想買這款車，可為他向上級申請出一個優惠方案，但優惠多少目前未知。他表示，由於保時捷暫時還沒有提出購車的方案，需要等方案提出後再回覆是否達成協議。