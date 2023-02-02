爆買保時捷｜Porsche Panamera只售12萬？系統出錯近600網民瘋搶

保時捷（Porsche）的Panamera新車售價160萬港幣起跳，只要一折就能買到？



內地寧夏銀川保時捷中心日前上線一輛Panamera，價格為12.4萬元人民幣（約14.4萬元港幣），隨即遭民眾搶購。

有網友支付911元人民幣（約1059元港幣）完成下訂，疑是系統漏洞搞烏龍，目前官方已下架該連結，並與首單用戶達成協議。

近600人成功下訂 之後卻無法登錄（點擊放大瀏覽）：

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據《濟南時報》報道，有網友反映1月30日，銀川保時捷中心上線了12.4萬一輛的Panamera車型，該連結產生598個預訂單後，保時捷下架了這輛車，用戶無法登錄，但使用者的預訂記錄系統中有保留，此事傳出後引發網友熱議。

1月31日，《新黃河》記者就此事致電銀川保時捷中心，保時捷銷售端一位工作人員表示，網傳消息基本屬實，該工作人員稱：「保時捷小程式上架的車輛實際庫存為1台，首單用戶購買成功後，後面下單的用戶會自動判定為無效訂單，48小時內退還押金。」

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對於記者詢問該問題是否屬於系統漏洞時，工作人員表示：「這種問題也是第一次出現，接下來會將問題回饋給負責小程式的相關工作部門。」並稱目前已與首單使用者達成協議，具體協定內容暫不方便透露，其他下單用戶客服正在陸續溝通當中，爭取給用戶一個滿意答覆。

該消息一度衝上網絡熱搜，網友紛紛評論「應該是技術人員上架時不小心打錯了。應該是124萬」、「是上線了12.4萬一輛的Panamera模型吧」，還有人稱「應該涉虛假宣傳了吧。如果可以隨便取消不受懲罰，那以後很多商家都可以玩這種促銷套路來引流了」、「這明顯合同違約啊，一定會給違約金吧」。

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