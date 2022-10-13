保時捷賣菜刀要價1800元？　英美加已售罄　官方強調「可以拍蒜」

保時捷設計（Porsche Design）近日在官網出售菜刀，其中一把名為「P22中國刀」（Knife P22 China）的不銹鋼一體式中國菜刀，售價更高達240美元（折合約1880港元）。

「保時捷賣菜刀」的消息在網上引起熱議，「P22中國刀」更在該品牌的英美加官網售罄，不禁令人懷疑，知名車廠為何會突然賣刀？



保時捷設計官網顯示，該款名為「P22中國刀」的菜刀整體簡約，刀柄部分都是不銹鋼材質，刀柄前端刻有Pure 301 Steel （純301鋼）及Design by F.A. Porsche（保時捷設計），刀片長17.3厘米，重320克；商品描述介紹稱「東方廚房不可或缺，中國標準菜刀」。

品牌官網顯示，「P22中國刀」已在美國、英國、加拿大等地區售罄，但德國和瑞士仍有貨。同時，官網上亦有多款廚房刀具在售，全部都採用了刀身刀柄一體式設計。

「P22中國刀」的菜刀整體簡約，刀柄部分都是不銹鋼材質。（Porsche Design）

由於是一體式的不銹鋼菜刀，不少網民都認為會難以使用，亦有人調侃稱「你懂什麼，後續還要出2999的木質刀把和3999的皮質保護套呢？」。

今年7月，廣州市民王女士使用「張小泉」菜刀拍蒜，結果菜刀即斷開兩截，她向客服投訴時，卻被告知菜刀是不能拍蒜，客服的回應更隨即引起輿論爭議。

保時捷「P22中國刀」能否拍蒜，成為一眾網民關心的焦點之一，但相信大家毋須擔心，因為據《瀟湘晨報》報道，10月11日，保時捷設計精品銷售（上海）有限公司工作人員已回應「可以拍蒜，具體使用建議需諮詢當地銷售公司」。

除了「P22中國刀」，官網上亦有多款廚房刀具在售。（Porsche Design）

有網民不解，為何知名車廠會突然賣刀。事實上，此保時捷非彼保時捷。據保時捷設計官網介紹，保時捷設計是由保時捷911設計師F.A.保時捷於1972年創立的產品設計工作室和品牌，與保時捷汽車同屬保時捷集團。

保時捷設計旗下產品包括男士服裝、箱包、皮具、腕錶、太陽眼鏡以及電子產品等。其中，華為mate系列手機的保時捷設計RS版本，就是兩家公司共同設計及生產。