羅大佑、孫燕姿同晚線上開唱引逾2億人圍觀　網民：70後90後青春

因應新冠肺炎疫情，2020年被稱作「線上演唱會元年」，該演出形態經過近兩年的發展，已頻繁捕捉了觀眾們的眼球。周五（27日）晚上，台灣「音樂教父」羅大佑及華語樂壇天后孫燕姿同時在線上開唱，就在內地掀起「今天你在看羅大佑還是孫燕姿」熱話，最終吸引2億多人在線狂歡。有網民戲稱「羅大佑是70後的青春，孫燕姿是90後的青春」；也有人稱「我看孫燕姿，給爸媽放羅大佑」。



羅大佑首場視頻號線上演唱會周五晚上8時正式開唱，將年滿68歲的他此前在宣傳片中表示，距離上一次在大陸舞台上演出已過去兩年，自己一直在思考應以什麼方式再和樂迷一起見見面唱唱歌，於是就有了今次企劃。

演唱會包含光陰的印記、童樂箴言、戀曲2022三大內容板塊，從演奏版《滾滾紅塵》開始，幾乎囊括所有金曲，包括《童年》、《夢》、《戀曲1990》等。截至11時50分，有逾4100萬人觀看過羅大佑的直播，逾8300萬人點讚。

值得一提的是，除線上演唱會初體驗，羅大佑還曾發行過數字藏品，創造三張數字黑膠皆售罄的好成績，銷售額達178.5萬元人民幣。

另一方面，孫燕姿《你好嗎？ ——孫燕姿抖音線上唱聊會》同在8時開始，甫一開場，孫就暖心地與網民聊近況，隨後還讀信，念道「信中說，等到可以線下見面，我們約對方一起吃飯」，頓時引起共鳴。

曲目上，活動以《雨還是不停地停下》開場，以《風衣》收尾，直播期間孫燕姿還不時與樂隊成員甚至鏡頭外的工作人員聊天，當時一名女生問她「去KTV會不會點自己的歌」，獲孫回應「肯定不會啊」，都唱了這麼多遍了。

然而過程還是出現些許瑕疵，包括健身片段「亂入」等，且最後一首唱完後，演唱會就突然停止，令網民感到十分倉促，「逼我卸抖音的節奏」。約十多分鐘後，信號切回，孫燕姿簡短致歉並重新演唱，隨後再跟大家再見。此時，活動共計有2.4億人次觀看。

據「時代財經」報道，線上演唱會漸成趨勢，去年8月3日至9月9日，抖音以線上演唱會的形式連辦7場夏日歌會，除孫燕姿，還涉及張惠妹、歐陽娜娜等歌手專場，其中孫燕姿、歐陽娜娜等場次的觀看人數均破千萬。統計顯示，7場歌會累計觀看量逾4000萬人次，孫燕姿場更收獲逾6億點讚。

與此同時，微信視頻號也請來崔健、周杰倫、羅大佑以及愛爾蘭男子歌唱團體Westlife開唱，其中去年12月，Westlife的觀看人數突破2000萬人次；今年4月，崔健的場累計觀看量6370萬人次；上周，周杰倫兩場線上重映演唱會吸引過億人次。