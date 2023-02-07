多地門市貨架空置、購物卡消費受限　家樂福：未計劃退出中國市場

作為全球第二大零售商，家樂福（Carrefour）在全球多個國家地區均有開設分店，但自今年1月起，內地的消費者反映，家樂福在北京、瀋陽、昆明等地的門店出現部分貨架空置、購物卡消費受限的情況。

除此之外，家樂福多家門店陸續關閉，甚至傳出家樂福或將退出中國市場。



《南方都市報》報道，位於深圳香繽廣場的家樂福商場，大賣場上下兩層空間都有大面積留白，原本應擺放主題系列商品的中間過道區，如今並無貨架陳列；商品陳列區則出現貨架空置、商品缺貨的情況。

工作人員透露，過年前一個月已出現前述情況，「接到的通知是要改造，但具體改造完成的時間並沒有通知」。

在百貨區，只有幾名顧客在現場選購；在兒童玩具區，約50平方米的空間只放了一個貨架，零星擺放着一些拼圖；在大賣場二樓的食品生鮮區，原本的豬肉水產檔口全部空置，大部分區域被圍封，原本陳列蔬果的冰櫃則放置了可常溫保存的豆製品乾貨及粉面產品，場內並無任何生鮮產品可供選購。

在商場貨架上，不少商品都標示了「購物卡系統升級中，暫不支持購物卡結算，其他結算方式正常購買」。目前，在店只剩一個人工服務收銀台是正常運作，當問及購物卡的使用，工作人員表示確實部分商品不能用，但是支持微信、支付寶等付款。

位於廣州員村的家樂福商場，並未出現貨架大量空置的情況，只有少量貨櫃空置，總體佔比不高，在售賣熟食的區域和一些冷凍櫃則有成排的貨櫃空置。

與其他地區一樣，家樂福的購物卡在廣州門店使用同樣受限，不少商品暫不支持購物卡結算，涉及的種類包括洗護、服飾、冷凍食品、糧油等，但整體佔比不多。工作人員透露，前述情況在1月已經出現，但未知何時才能恢復使用購物卡。

家樂福是歐洲最大的零售商之一，1995年進駐中國內地，在北京開設首家門店，其後迅速擴張，至2006年在內地的門店突破100家。

隨着新零售不斷崛起，家樂福等大賣場頭部品牌連連虧損，不少品牌被收購或撤離中國市場，家樂福亦不例外。2019年，蘇寧易購收購家樂福中國業務80%的股份，但在併入蘇寧後，家樂福仍未能扭虧為盈。

2019年至2021年，家樂福分別關閉門店3家、20家、26家。2022年前三季度，家樂福中國新開門店0家，關閉門店54家，門店關剩151家。

對於多家門店出現購物卡受限、關店等情況，甚至有傳言稱家樂福或將退出中國市場等問題，2月4日，家樂福相關負責人澄清，家樂福沒有退出中國的計劃，購物卡受限是因為供應鏈調整以及黃牛倒賣的原因。