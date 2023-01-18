三亞海鮮超市售天價花蟹龍蝦疑宰客　連日漲價或與春節有關？

海南三亞除了是旅遊勝地，更是盡享各類海鮮的好地方，但繼當地酒店價格上漲後，近日再有網民爆料稱，三亞某海鮮超市出售天價海鮮，旅遊區與當地市場海鮮差價較大。



《紅星新聞》報道，1月14日，有三亞本地居民發現位於海棠68環球美食街附近一家海鮮超市中出售天價海鮮，其中包括紅花蟹428元/斤（人民幣，下同）、花龍蝦588元/斤、皇帝蟹988元/斤。

居民表示，大多在海棠灣酒店片區的遊客都會到該海鮮超市消費，購買食材後便到旁邊的餐館加工。旅遊區外的海鮮市場售價相對實惠，例如紅花蟹只需148元/斤，比前述海鮮超市的售價便宜280元。本地市場價格實惠不少，不過也有漲價，而漲價與臨近過年有關。

在三亞某海鮮超市，皇帝蟹要價988元一斤。（紅星新聞）

有當地居民稱，他們習慣去漁港或碼頭購買海鮮，價格未有大幅上漲，「但大的海鮮加工市場，個人感覺可能會有一個不超過30%的漲幅」。

除了本地居民，遊客也反映三亞的海鮮價格上漲。小李（化名）表示，三亞所有海鮮每斤漲價15到20元，以其中一間海鮮大排檔為例，斑節蝦每斤從55元漲到70元，三點蟹從40元漲到60元，「龍蝦漲價是最離譜的，（每斤）從240元漲到了320元」。

小李稱，她們一行5個大人、3個小朋友，共花費3000元，但平日價格只需2000元內。她表示，自己記清海鮮價格是怕被宰客，所以每次問價後都特意標記，想下次再去吃時對比價格；她也問過商家為何漲價，對方則表示「進價貴了」。

主做海鮮進口的海產行工作人員介紹，1月17日泰國富貴蝦批發價格為每斤420元，花龍蝦批發價格為每斤320元，批發和散客均按上述價格售賣。

工作人員稱，過年期間，海鮮價格基本每天都會上漲，漲價是因為進口價格高，「來貨貴，我就賣貴；來貨便宜，我就賣便宜」。他又稱，泰國富貴蝦最新的進口價為每斤390元，龍蝦利潤約10至15元，春節期間銷售量大增，但主要是批發賣給餐館，「過年能賣上千斤，平時也就幾百斤」。

三亞居民稱，本地市場出售的海鮮實惠不少，但也有漲價，而漲價與臨近過年有關。（微博＠程光光軍）

遊客量激增帶動三亞旅遊業，除了海鮮價格外，還有遊客反映酒店價格上漲，春節假期期間的酒店價格要過千。有當地酒店的工作人員稱，房間價格是根據入住率高低來調整，往年旺季、春節的房價約1300元至1500元。

同時，房價上漲又與疫情過後的「報復式旅遊」有關。當地酒店的工作人員稱，三亞酒店每天的入住數爆滿，基本上每周都會漲價，春節期間的房價可能愈來愈高，「我們一般根據入住率來漲酒店的價格，往年過年期間最低1000多元一晚，今年最低要2000多元」。

三亞市市場監督管理局的工作人員稱，當局已關注到物價上漲的情況，目前已加大對海鮮市場以及其他旅遊市場的監管，「過年了要給遊客和本地市民營造一個好的氛圍，所以會加強這方面的監管，這是必要的」。