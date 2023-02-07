雙胞胎女嬰胸骨肝臟相連　手術成功分離雙雙存活　14年後現況曝光

湖南省首宗成功分離並雙雙存活的連體雙胞胎，相隔14年後重回湖南省兒童醫院做身體檢查，結果顯示健康正常。



2009年3月16日，羅紅、羅蘭在婁底市新化縣中醫醫院剖腹降生，但這對雙胞胎一出生就引起轟動，她們的胸骨、肋弓、心包、肝臟和膈肌相連。

2009年4月1日，經過3小時13分鐘的手術，湖南省兒童醫院成功將兩姐妹分離，雙雙存活。術後，在醫護人員的悉心治療和護理下，羅紅、羅蘭闖過了手術耐受關、切口感染關、肝功能恢復關、呼吸機撤離關和重症感染關五大關卡，順利出院。

湖南省兒童醫院院長肖政輝表示，2009年，羅紅、羅蘭康復出院時，醫院承諾為兩個孩子健康追蹤到18歲；每年生日前，羅紅、羅蘭都會到醫院體檢，「這是我們的承諾，陪伴孩子共同成長」。

據介紹，今年的體檢結果顯示，羅紅、羅蘭的身高都是163厘米，體重49公斤，除了雙眼有近視，各項發育指標與同齡人一樣，身體狀況良好。

院方介紹，在以往建立的健康檔案的基礎上，後續將為羅紅、羅蘭從健康風險、青春期心理行為等方面制定個性化的健康管理方案，進一步為兩人做好健康監測、評估和追蹤。

父親羅國權表示，感謝兒童醫院及社會各界一直以來的關心和幫助，自己會好好培養兩個女兒，讓她們成材成人，回報社會。談及未來，妹妹羅蘭希望能成為一名醫生，幫助更多人。