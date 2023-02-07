土耳其地震：中國女足球員李佳悅報平安　親述「很多隊友被嚇哭」

2月6日，土耳其一日內發生4次地震，兩次達到7.8級。截至2月7日凌晨，強震已導致土耳其和敘利亞超過2000人死亡，數千座建築倒塌。

北京日報報導，效力於土耳其加拉塔沙雷女足的中國球員李佳悅，於2月6日下午在微博向球迷報平安，感歎「第一次感覺離死亡這麼近」。



李佳悅表示：「給大家報個平安，剛剛土耳其發生了7.8級大地震，我們在阿達納踢客場比賽，離震中非常非常近。早上4點多（當地時間），在睡夢中被房子快要倒下去的震感震醒，然後和全隊一起逃了出來，很多隊友都被嚇哭了，雖然我沒有哭，但是我第一次感覺死亡離自己這麼近，感覺還是很害怕。」

據悉，2月5日，李佳悅效力的加拉塔沙雷赴作客與阿達納女足比賽，6日淩晨，球隊遇到第一次地震。在7日的餘震前，李佳悅和團隊一行由阿達納酒店撤離，前往安卡拉避難。

李佳悅在社交平台介紹，在撤離途中，他們又遇到6.3級強震和暴風雪，整個高速路上全是惡劣極端天氣。大雪、大風讓不少隊友情緒不好，李佳悅也表示「很奔潰」，但仍在網絡平台表達了堅強：「加油吧，不知道接下來會怎樣，但希望大家能平平安安的。」

據悉，今年1月初，現年33歲的李佳悅加盟土耳其加拉塔沙雷女足，司職中後衛。目前，已為該球隊出場11次。2月5日，李佳悅代表加拉塔沙雷隊客場3比0擊敗阿達納隊。

《南方都市報》此前報道，有生活在土耳其沿海城市阿拉尼亞的中國人表示，當地震感強烈，大約5時許直接將他和家人震醒，「現在正在看當地的新聞報導，其他地區比我這嚴重得多，許多房屋倒塌」。

土耳其災難和應急管理局最新數據顯示，土耳其的死亡人數已從數小時前的2379人，增至2921人。敘利亞的死亡人數則為1444人。地震導致的死亡人數已達4365人。

世界衛生組織（WHO）警告稱，隨着救援人員在土耳其地震瓦礫中發現更多受害者，這些數字可能會增加8倍之多，因地震導致的死亡人數或增至2萬人以上。