美國公司OpenAI推出的ChatGPT熱潮不斷，繼微軟宣布結合ChatGPT至其搜索引擎Bing後，谷歌亦不甘示弱宣布要以自己的Bard應對，百度也計劃推出類似於ChatGPT的產品，產品名為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進近日在微博接連發文稱，看到網民嘲諷ChatGPT會令他失業，但ChatGPT「打不敗老胡」。



ChatGPT參加了完整的SAT考試，獲取了1020分的成績。（網絡圖片）

胡錫進稱，人工智能把一切都推入數字化的超級模式，誰算力大誰牛，就像導彈和反導上演道高一尺魔高一丈一樣。但他是一門永遠的155毫米榴彈砲，簡單，不依附任何時髦的東西。

胡錫進又稱，電腦能打敗卡斯帕洛夫（西洋棋世界冠軍），但打不敗他，「當它跟我玩電子戰時，我是直筒筒的155毫米榴彈炮。當它跟我炫耀算力時，我把它帶到北京最奇怪的西直門立交橋，繞死它」！

胡錫進稱，人工智能是風洞中的氣流，我們人的思想是田野上的風。人工智能是設計精巧的盆景，我們人的情感是無邊無際的野草和森林。對他來說，與再聰明機器的聊天也比不上與憨厚朋友的交流，人與人之間的很多東西永遠不可取代。