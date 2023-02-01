深圳一兒童樂園女廁裝兒童尿兜惹議　園方：現設專人輔助幼童如廁

為了方便家長照顧隨行小童，不少商場、遊樂場都設有無障礙洗手間，或在男女廁內另設兒童如廁區域。但有網民反映，深圳一兒童樂園的女廁內安裝了兒童用尿兜，且未有明顯區隔。



1月27日，有網民反映，深圳奈爾寶家庭中心卓悅店的女廁內裝有尿兜。圖片可見，3個兒童尿兜並列在牆角，並未安裝隔板。

1月30日，奈爾寶家庭中心卓悅店負責人回應稱，運營中的確發現有很多媽媽單獨帶男童遊玩。1月27日，門店值班經理已經收到相關反饋，當日就在兒童尿兜上方張貼「暫停使用」通知，並用罩封住。

該負責人表示，已在男女廁分別配備1至2名保潔人員來指引幼童如廁。若異性家長不便帶幼童如廁時，會由保潔人員帶小孩如廁或提供其他幫助。此外，他們已經向公司反饋建造「第三衛生間」，此後的場館設計或更新改變。

「第三衛生間」是指在廁所中專門設置的、為行為障礙者或協助行動不能自理的親人（尤其是異性）使用的衛生間。除了有座廁，還有兒童座廁和尿兜，同時兩邊設有扶手。

2016年，國家住建部新修訂的《城市公共廁所設計標準》要求，城市中一類固定式公共廁所，二級及以上醫院的公共廁所，商業區、重要公共設施及重要交通客運設施區域的活動式公共廁所，均應設置第三衛生間，用於協助老、幼及行動不便者。

據住房和城鄉建設部統計，截止到2021年11月，約有近一萬座城市公廁中設置了第三衛生間，約占城市全部公廁數量的6%。

網民睇法：

多加親子衛生間吧，女衛生間本來排隊的人就多，難道讓一大群排隊的寶媽和女寶們圍觀男寶們小便？跟現場直播一樣



男寶進女廁所真的不合適很不合適 建議增加家庭洗手間



實在沒條件就加個擋板



設個第三性別衛生間不行嗎？大家都舒服，真要小到必須媽媽帶的（幼兒園及以下）男孩子進女衛生間，我個人還是寧願看到媽媽帶進隔間解決的，再大的男孩子，正常也不會願意進女廁所，真不能自理的，無性別的是最佳選擇

