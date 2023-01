迪麗熱巴當選「2023全球最美女演員」　完勝艾瑪屈臣等國際女星?

30歲女星迪麗熱巴精緻立體的五官一直為人稱道,外貌備受認可,日前更被外國網站評為「2023全球最美女演員(Top 10 Most Beautiful Actresses around the World 2023)」,即刻登上微博熱搜第一位,引起網友熱議。



迪麗熱巴獲國外網站評選為「2023全球最美女演員」。(網站截圖)

在入選的這10位女星中,有愛瑪屈臣 (Emma Watson)、姬絲汀·史釗活 (Kristen Stewart)、姬·嘉鐸 (Gal Gadot)等,但排名都不敵迪麗熱巴。然而,有網友好奇這個排名的出處,細究才發現只是一個不知名的小網站,毫無權威性可言。

+ 4

事緣這個名為「great top ten」的網站版面非常簡陋,且排列混亂、廣告繁多,加之英文描述問題重重,一眼就看得出是中式英文,直接將生平翻譯為英文,每介紹一位女星,下面就附上廣告,字體的顏色、粗體也沒有統一,相當粗製濫造,文章同版面都似是付費購買,有網友指幾百美元就可以建立一個這樣的網站。

對此,粉絲與網友也掀起一番爭執,有網友質疑迪麗熱巴炒作,發文冷嘲熱諷,但粉絲一致認為偶像實至名歸:「好尷尬呀,是覺得打著國外的旗號就很高大上了麼」、「這網站英文全是中式英語,下次叫我來寫文案吧」、「熱巴不缺熱度」等。

點擊睇迪麗熱巴靚相: