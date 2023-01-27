迪麗熱巴當選「2023全球最美女演員」　完勝艾瑪屈臣等國際女星?

30歲女星迪麗熱巴精緻立體的五官一直為人稱道，外貌備受認可，日前更被外國網站評為「2023全球最美女演員（Top 10 Most Beautiful Actresses around the World 2023）」，即刻登上微博熱搜第一位，引起網友熱議。



迪麗熱巴獲國外網站評選為「2023全球最美女演員」。（網站截圖）

在入選的這10位女星中，有愛瑪屈臣 (Emma Watson)、姬絲汀·史釗活 (Kristen Stewart)、姬·嘉鐸 (Gal Gadot)等，但排名都不敵迪麗熱巴。然而，有網友好奇這個排名的出處，細究才發現只是一個不知名的小網站，毫無權威性可言。

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事緣這個名為「great top ten」的網站版面非常簡陋，且排列混亂、廣告繁多，加之英文描述問題重重，一眼就看得出是中式英文，直接將生平翻譯為英文，每介紹一位女星，下面就附上廣告，字體的顏色、粗體也沒有統一，相當粗製濫造，文章同版面都似是付費購買，有網友指幾百美元就可以建立一個這樣的網站。

對此，粉絲與網友也掀起一番爭執，有網友質疑迪麗熱巴炒作，發文冷嘲熱諷，但粉絲一致認為偶像實至名歸：「好尷尬呀，是覺得打著國外的旗號就很高大上了麼」、「這網站英文全是中式英語，下次叫我來寫文案吧」、「熱巴不缺熱度」等。

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